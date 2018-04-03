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Филиппинцы построили бамбуковый электромотоцикл

Филиппинские разработчики из компании Meep представили электрический мотоцикл Green Falcon с кузовными панелями из бамбука. Конструкция из бамбука весит 6,5 килограмм, по словам разработчиков, это значительно меньше, чем аналог из стеклопластика.

Филиппинцы построили бамбуковый электромотоцикл


Новый мотоцикл Green Falcon разработан в рамках правительственной программы Bamboo Extreme, её участники должны представить инновационные идеи с применением стеблей бамбука. Власти Филиппин до конца 2020 года планируют засадить бамбуком 10 миллионов гектаров земли.

Для мотоцикла Green Falcon разработчики создали двухслойный бамбуковый «панцирь», который усилили эпоксидным клеем. Под «панцирем» установлен электрический мотор и блок батарей. Максимальная скорость мотоцикла ограничена 97 км/час, а запас хода составляет 50 км.

Разработчики не уверены, что мотоцикл Green Falcon будет запущен в серийное производство, однако н может стать вдохновением для использования доступных ресурсов.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:30
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