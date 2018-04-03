Мария Максакова подружилась с экс-супругой своего мужа Дениса Максакова

Первой женой Дениса Вороненкова была белоруска Светлана Макеенко, сообщает ТСН. Супруги прожили в браке десять лет. У них родилась дочь Екатерина, однако пара рассталась из-за измены Дениса. Когда Вороненков собирался в Москву, они условились сохранить их брак в тайне, чтобы у начинающего политика была безупречная биография. Светлана позже снова вышла замуж, а экс-супруг забрал с собой 16-летнюю дочь в столицу.Смерть политика Дениса Вороненкова объединила женщин. На похоронах экс-депутата они встретились впервые и сумели найти общий язык.Светлану и ее дочь Екатерину Мария Максакова называет своей семьей. В случае какой-либо угрозы Светлана поможет Марии и ее маленькому сыну Ивану, забрав к себе в Минск. Певица призналась, что очень рада тому, что у Ивана при любых жизненных обстоятельствах у него есть родня.Однако на текущий момент ситуация выглядит совсем наоборот: Екатерина живет у Марии и нянчит своего маленького брата. Интересным остается тот факт, что со второй женой Дениса Вороненкова Юлией обе женщины не общаются. По сюжету канала ТСН, на похороны экс-депутата бывшая жена с их двумя наследниками не приехала, однако именно она получила в наследство все имущество политика, которое оценивается в 17 млн долларов.Сейчас Мария Максакова пытается добиться через суд раздела имущества между всеми детьми мужа.