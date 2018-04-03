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Мария Максакова подружилась с экс-супругой своего мужа Дениса Максакова

Оперная певица, а также государственный деятель РФ Мария Максакова подружилась с экс-супругой своего мужа депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Артистка назвала ее своей семьей.

Мария Максакова подружилась с экс-супругой своего мужа Дениса Максакова


Первой женой Дениса Вороненкова была белоруска Светлана Макеенко, сообщает ТСН. Супруги прожили в браке десять лет. У них родилась дочь Екатерина, однако пара рассталась из-за измены Дениса. Когда Вороненков собирался в Москву, они условились сохранить их брак в тайне, чтобы у начинающего политика была безупречная биография. Светлана позже снова вышла замуж, а экс-супруг забрал с собой 16-летнюю дочь в столицу.

Смерть политика Дениса Вороненкова объединила женщин. На похоронах экс-депутата они встретились впервые и сумели найти общий язык.
Светлану и ее дочь Екатерину Мария Максакова называет своей семьей. В случае какой-либо угрозы Светлана поможет Марии и ее маленькому сыну Ивану, забрав к себе в Минск. Певица призналась, что очень рада тому, что у Ивана при любых жизненных обстоятельствах у него есть родня.

Однако на текущий момент ситуация выглядит совсем наоборот: Екатерина живет у Марии и нянчит своего маленького брата. Интересным остается тот факт, что со второй женой Дениса Вороненкова Юлией обе женщины не общаются. По сюжету канала ТСН, на похороны экс-депутата бывшая жена с их двумя наследниками не приехала, однако именно она получила в наследство все имущество политика, которое оценивается в 17 млн долларов.

Сейчас Мария Максакова пытается добиться через суд раздела имущества между всеми детьми мужа.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:20
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