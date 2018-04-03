Из больницы выписалась одна из пострадавших при взрыве в Ереване
В Ереване одна из пострадавших - гражданка Ирана, вследствие взрыва в ресторане быстрого питания именуемого Burger King, была выписана из больницы. Об этом третьего апреля, сообщили в МЧС Армении.
У троих пятнадцатилетних россиян легкие травмы. Всего в клиниках госпитализировано семь человек, среди каких находится в тяжелом состоянии восьмилетняя девочка.
Причиной происшествия в ресторане, произошедшего вечером второго апреля, является взрыв двадцатилитрового баллона, в котором находился углекислый газ, используемый для разлива пива.
У троих пятнадцатилетних россиян легкие травмы. Всего в клиниках госпитализировано семь человек, среди каких находится в тяжелом состоянии восьмилетняя девочка.
Причиной происшествия в ресторане, произошедшего вечером второго апреля, является взрыв двадцатилитрового баллона, в котором находился углекислый газ, используемый для разлива пива.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10