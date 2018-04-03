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Поклонники Ксении Бородиной обиделись на актрису Настасью Самбурскую

Не так давно знаменитая телеведущая скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина предстала перед фанатами в новом образе.

Поклонники Ксении Бородиной обиделись на актрису Настасью Самбурскую

Теледива разместила в своем микроблоге фото, на котором запечатлена с так называемыми «паучьими» ресницами.

Тем временем, известная актриса Настасья Самбурская на днях высказалась в адрес всех девушек, кто по ее словам пытается скрыть натуральную внешность под маской мейкапа. Она также посоветовала представительницам прекрасного пола не делать себе «паучьи» ресницы, тем самым пожалеть «арахнофобов».

Поклонники Ксении Бородиной обиделись на актрису Настасью Самбурскую

Поклонники ведущей телестройки «Дом-2» предположили, что таким образом Настасья попыталась задеть их любимицу. Многие при этом, обиделись на Самбурскую.

Сама же Бородина захотела уточнить, что же имела ввиду артистка и чего следует опасаться всем, кто боится пауков.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:50
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