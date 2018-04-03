В Закамске на коляску с младенцем упал снег с крыши
Второго апреля в клинику была госпитализирована полуторагодовалая девочка с крайне тяжелой травмой, которая получена в результате падения снега с крыши дома. По признакам преступления следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч.2 УК России - оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья или жизни потребителей, повлекшее по неосторожности нанесение тяжёлого вреда здоровью человека.
В Кировском районе по улице Маршала Рыбалко у дома под номером 111 с крыши балкона упал фрагмент снежной наледи на коляску, в которой находилась полуторагодовалая девочка. С полученной крайне тяжелой травмой ребёнок был госпитализирован в клинику.
Сейчас девочке оказывают необходимую медицинскую помощь. Следователи провели осмотр места происшествия, где изъяли интересующие следствие предметы. В управляющей компании осматривается и изымается документация, регламентирующая обслуживание этого дома.
В Кировском районе по улице Маршала Рыбалко у дома под номером 111 с крыши балкона упал фрагмент снежной наледи на коляску, в которой находилась полуторагодовалая девочка. С полученной крайне тяжелой травмой ребёнок был госпитализирован в клинику.
Сейчас девочке оказывают необходимую медицинскую помощь. Следователи провели осмотр места происшествия, где изъяли интересующие следствие предметы. В управляющей компании осматривается и изымается документация, регламентирующая обслуживание этого дома.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00