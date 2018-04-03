В Закамске на коляску с младенцем упал снег с крыши

В Кировском районе по улице Маршала Рыбалко у дома под номером 111 с крыши балкона упал фрагмент снежной наледи на коляску, в которой находилась полуторагодовалая девочка. С полученной крайне тяжелой травмой ребёнок был госпитализирован в клинику.Сейчас девочке оказывают необходимую медицинскую помощь. Следователи провели осмотр места происшествия, где изъяли интересующие следствие предметы. В управляющей компании осматривается и изымается документация, регламентирующая обслуживание этого дома.