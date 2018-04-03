Супруга Джейсона Стэтхема намерена вырастить сына феминистом

30-летняя супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, прославившаяся в качестве «ангела» Victoria’s Secret, удивила фанатов методами в воспитании детей. Своего малыша, которому на данный момент девять месяцев, супруга Стэтхема намерена воспитывать, как убежденного феминиста. При этом Роузи отметила, что не видит никакой разницы в воспитании девочек и мальчиков.Поклонники модели были удивлены столь необычному заявлению. Многие из них стали приводить неудачные примеры подобного воспитания. Например, дочери ДжолиПиттов Захара и Шайло носят мужскую одежду, а наследник Шарлиз Терон отрастил и носит длинную косу.