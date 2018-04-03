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Супруга Джейсона Стэтхема намерена вырастить сына феминистом

Супруга известного американского актера Джейсона Стэтхема супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли недавно дала откровенное интервью, в котором рассказала об особенностях в воспитании сына. Модель сообщила, что намерена вырастить сына феминистом.

Супруга Джейсона Стэтхема намерена вырастить сына феминистом


30-летняя супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, прославившаяся в качестве «ангела» Victoria’s Secret, удивила фанатов методами в воспитании детей. Своего малыша, которому на данный момент девять месяцев, супруга Стэтхема намерена воспитывать, как убежденного феминиста. При этом Роузи отметила, что не видит никакой разницы в воспитании девочек и мальчиков.

Поклонники модели были удивлены столь необычному заявлению. Многие из них стали приводить неудачные примеры подобного воспитания. Например, дочери ДжолиПиттов Захара и Шайло носят мужскую одежду, а наследник Шарлиз Терон отрастил и носит длинную косу.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:50
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