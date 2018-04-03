Опубликованы первые фото отреставрированного суперкара Marussia

В частности, в сеть выложили фотографии белого суперкара Marussia B1, который является мощнейшей моделью. Под капотом данного автомобиля установлен 6-цилиндровый двигатель Cosworth объёмом 2,8 литра мощностью 420 лошадиных сил. Этот суперкар был на ходу, но имел серьёзные кузовные повреждения.Помимо Marussia B1, компания приобрела ещё пять суперкаров, которые в настоящее время проходят восстановительные работы. Среди автомобилей имеются редкие модели — прототип кроссовера F2, родстер В1 и купе В2. Также компания VIP-Service выкупила концепт-кар В3, который не имеет силовой установки.В планы российской компании VIP-Service входит полностью выкупить бренд Marussia и всю его интеллектуальную собственность для дальнейшей работы.