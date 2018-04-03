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Катя Зиновьева редко плачет и загадывает желание, когда совпадают минуты и часы

Участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Зиновьева решила рассказать о себе, собрав в 20 тезисах основные жизненные вехи и свои привычки.

Начала Катя с общеизвестного факта рождения во Владивостоке, но как оказалось девочку должны были назвать Аня, но так как она родилась в День Победы, то решили назвать Катюшей.

Катя Зиновьева редко плачет и загадывает желание, когда совпадают минуты и часы

Зиновьева призналась, что загадывает желания, когда на часах совпадают часы и минуты. Поимо этого Катя называет себя ленивой, а также опасающейся и одновременно жаждущей перемен.

Также девушка часто что-то путает и злит этим окружающих, но ее всегда притягивают неправильные люди, которые отличаются от основной серой массы

Катя Зиновьева редко плачет и загадывает желание, когда совпадают минуты и часы

Девушка имеет аллергию на шерсть, но при этом очень любит животных, а еще когда Катя ложится спать, то разворачивает или завешивает зеркала.

Зиновьева утверждает, что никто не знает какая она на самом деле. Она редко плачет и ее трудно довести, но когда она разозлится, что всем становится мало мест.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:14
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