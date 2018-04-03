Катя Зиновьева редко плачет и загадывает желание, когда совпадают минуты и часы

Начала Катя с общеизвестного факта рождения во Владивостоке, но как оказалось девочку должны были назвать Аня, но так как она родилась в День Победы, то решили назвать Катюшей.Зиновьева призналась, что загадывает желания, когда на часах совпадают часы и минуты. Поимо этого Катя называет себя ленивой, а также опасающейся и одновременно жаждущей перемен.Также девушка часто что-то путает и злит этим окружающих, но ее всегда притягивают неправильные люди, которые отличаются от основной серой массыДевушка имеет аллергию на шерсть, но при этом очень любит животных, а еще когда Катя ложится спать, то разворачивает или завешивает зеркала.Зиновьева утверждает, что никто не знает какая она на самом деле. Она редко плачет и ее трудно довести, но когда она разозлится, что всем становится мало мест.