Анжелика Варум ушла со дня рождения Владимира Преснякова из-за болезни

Анжелика Варум написала в Сети, что вечеринка по случаю юбилея Владимира Преснякова прошла шумно и очень весело. Об этом певица узнала от своего мужа Леонида Агутина. Сама она пришла на праздник лишь на несколько минут, чтобы поздравить певца. Сильный вирус стал причиной быстрого ухода артистки, поскольку она не хотела заражать гостей и усугублять свое состояние. Обняла Владимира Преснякова, «затаив дыхание», «пробасила» тост и ушла.Поклонники Варум отметили, что при таком сильном недуге певица выглядит безупречно. Некоторые из них заявили, что артистка вовсе не выглядит больным человеком. Особенно пользователям понравился наряд звезды, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру, а также сдержанный макияж и стильная укладка.