АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в Лондоне

На днях известная оперная певица Анна Нетребко попала в некрасивую ситуацию в Лондоне. Артистку вместе с ее семьей выпроводили из театра, поскольку возникла проблема с билетами.


Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в Лондоне


Анна Нетребко вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго отправилась в один из лондонских театров на мюзикл «Аладдин» вчера вечером. Однако за несколько минут до начала представления певице и ее семье пришлось покинуть театр. Оказалось, что билеты на места семьи оперной дивы были проданы дважды. Деньги за дорогие билеты Анне не вернули, более того, сама ситуация сильно расстроила ее и сына Тьяго, желавшего посмотреть мюзикл.

Подписчики Анны Нетребко были шокированы случившимся и всячески пытались поддержать кумира. Некоторые предлагали певице обратиться к администраторам театра для выяснения произошедшего. Позднее оперная дива разместила в Сети еще одно видео, в котором выразила благодарность поклонникам за их поддержку. Вначале артистка эмоционально отреагировала на ситуацию, однако спустя время успокоилась, о чем поспешила рассказать фанатам.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Максакова подружилась с экс-супругой своего
Саша Гозиас не пожелала показать нос после
Из больницы выписалась одна из пострадавших при
В Закамске на коляску с младенцем упал снег с
Марина Африкантова публично призналась, что Саша
Супруга Джейсона Стэтхема намерена вырастить сына
Опубликованы первые фото отреставрированного
Анжелика Варум ушла со дня рождения Владимира
Дмитрий Таганов: Что происходит с ценами на
Илья Яббаров раздражает зрителей своим пением
Компания Iran Khodro возобновит сборку своих
Федор Бондарчук хотел бы пробежаться по полю со
Лолита Милявская покинет сцену, когда ее голос
Сгоревший дом в Сочи может оказаться самостроем
Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в
Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ
Ченнинг Татум развелся с женой после девяти лет
Представлена «полуночная» версия для Chevrolet
Ученые: Разговорный и письменный языки
19-летняя дочь Лолиты Милявской перепела мать на
Установлены все причастные к теракту в
«Газпром» обходит санкции через Лондон
В Сочи полыхает многоэтажный дом, площадь
Маргарита Овсянникова призналась, что ее
Новый кроссовер Renault Duster выводят на рынок
Анна Хилькевич официально подтвердила информацию
Поклонники Ксении Бородиной обиделись на актрису
Анджелина Джоли и Бред Питт окончательно
Внебрачная дочь Александра Серова согласилась
Джон Маттонис: биткоин — иголка, которая проткнет
Просмотреть все новости