Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в Лондоне

Анна Нетребко вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго отправилась в один из лондонских театров на мюзикл «Аладдин» вчера вечером. Однако за несколько минут до начала представления певице и ее семье пришлось покинуть театр. Оказалось, что билеты на места семьи оперной дивы были проданы дважды. Деньги за дорогие билеты Анне не вернули, более того, сама ситуация сильно расстроила ее и сына Тьяго, желавшего посмотреть мюзикл.Подписчики Анны Нетребко были шокированы случившимся и всячески пытались поддержать кумира. Некоторые предлагали певице обратиться к администраторам театра для выяснения произошедшего. Позднее оперная дива разместила в Сети еще одно видео, в котором выразила благодарность поклонникам за их поддержку. Вначале артистка эмоционально отреагировала на ситуацию, однако спустя время успокоилась, о чем поспешила рассказать фанатам.