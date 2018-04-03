Федор Бондарчук хотел бы пробежаться по полю со своей «особенной» дочерью

Свое интервью Федор Бондарчук начал с рассказа о студенческих годах. Именно его отец Сергей Бондарчук подтолкнул сына к работе в кино. Известный режиссер оказал содействие тому, чтобы Федор пошел по его стопам и поступил во ВГИК.Актер также рассказал, что с отцом у них были непростые отношения, однако на сына он производил сильное впечатление искреннего человека.Когда время подошло к опросу Марселя Пруста, Бондарчук сказал, что приготовился к нему. Одним из вопросов Познера был о том, что сказал бы Богу артист, будучи представленным перед ним. Федор признался, что попросил бы всевышнего вновь ощутить отца и, возможно, поговорить с ним. Кроме того, кинопродюсер пожелал бы пробежаться по полю со своей 19-летней дочерью Варварой, которая страдает от церебрального паралича. Артист также заговорил о неловкости, отвечая на эти вопросы, поскольку это лишь его «фантазии, мечты».Варвара Бондарчук родилась 4 мая в 1999 году. Девочка стала вторым ребенком известного кинопродюсера в браке со Светланой Бондарчук. Довольно долго родители предпочитали не разглашать общественности диагноз Варвары. И лишь в 2012 году в программе Ксении Собчак Светлана рассказала, что в их семье воздерживаются от таких слов, как «аутизм» и «болезнь». Также известно, что девочка часто проводит время за рубежом, поскольку родители считают, что дочери проще проходить реабилитацию.