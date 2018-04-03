АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Федор Бондарчук хотел бы пробежаться по полю со своей «особенной» дочерью

Известный российский актер и продюсер Федор Бондарчук поделился откровенным рассказом в интервью с Владимиром Познером. Артист признался, что хотел бы пробежаться по полю со своей «особенной» дочерью Варварой, которая страдает от церебрального паралича.

Федор Бондарчук хотел бы пробежаться по полю со своей «особенной» дочерью


Свое интервью Федор Бондарчук начал с рассказа о студенческих годах. Именно его отец Сергей Бондарчук подтолкнул сына к работе в кино. Известный режиссер оказал содействие тому, чтобы Федор пошел по его стопам и поступил во ВГИК.

Актер также рассказал, что с отцом у них были непростые отношения, однако на сына он производил сильное впечатление искреннего человека.

Когда время подошло к опросу Марселя Пруста, Бондарчук сказал, что приготовился к нему. Одним из вопросов Познера был о том, что сказал бы Богу артист, будучи представленным перед ним. Федор признался, что попросил бы всевышнего вновь ощутить отца и, возможно, поговорить с ним. Кроме того, кинопродюсер пожелал бы пробежаться по полю со своей 19-летней дочерью Варварой, которая страдает от церебрального паралича. Артист также заговорил о неловкости, отвечая на эти вопросы, поскольку это лишь его «фантазии, мечты».

Федор Бондарчук хотел бы пробежаться по полю со своей «особенной» дочерью


Варвара Бондарчук родилась 4 мая в 1999 году. Девочка стала вторым ребенком известного кинопродюсера в браке со Светланой Бондарчук. Довольно долго родители предпочитали не разглашать общественности диагноз Варвары. И лишь в 2012 году в программе Ксении Собчак Светлана рассказала, что в их семье воздерживаются от таких слов, как «аутизм» и «болезнь». Также известно, что девочка часто проводит время за рубежом, поскольку родители считают, что дочери проще проходить реабилитацию.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Гозиас не пожелала показать нос после
Из больницы выписалась одна из пострадавших при
В Закамске на коляску с младенцем упал снег с
Марина Африкантова публично призналась, что Саша
Супруга Джейсона Стэтхема намерена вырастить сына
Опубликованы первые фото отреставрированного
Анжелика Варум ушла со дня рождения Владимира
Дмитрий Таганов: Что происходит с ценами на
Илья Яббаров раздражает зрителей своим пением
Компания Iran Khodro возобновит сборку своих
Федор Бондарчук хотел бы пробежаться по полю со
Лолита Милявская покинет сцену, когда ее голос
Сгоревший дом в Сочи может оказаться самостроем
Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в
Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ
Ченнинг Татум развелся с женой после девяти лет
Представлена «полуночная» версия для Chevrolet
Ученые: Разговорный и письменный языки
19-летняя дочь Лолиты Милявской перепела мать на
Установлены все причастные к теракту в
«Газпром» обходит санкции через Лондон
В Сочи полыхает многоэтажный дом, площадь
Маргарита Овсянникова призналась, что ее
Новый кроссовер Renault Duster выводят на рынок
Анна Хилькевич официально подтвердила информацию
Поклонники Ксении Бородиной обиделись на актрису
Анджелина Джоли и Бред Питт окончательно
Внебрачная дочь Александра Серова согласилась
Джон Маттонис: биткоин — иголка, которая проткнет
Катя Зиновьева редко плачет и загадывает желание,
Просмотреть все новости