Компания Iran Khodro возобновит сборку своих автомобилей в Белоруссии

Согласно заключённому контракту, иранская компания Iran Khodro Company на производственных мощностях в Белоруссии в 2018 году выпустит 1 000 экземпляров автомобилей Dena и Dena Plus. За пять лет в общей сложности будет выпущено 5 000 автомобилей.Автомобиль Dena это новая модель компании Iran Khodro. С 2006 по 2013 год в Белоруссии выпускалась модель Samand, за семь лет было выпущено 2 000 автомобилей, однако производство было прекращено из-за несовпадения интересов акционеров.В 2016 году между компаниями Iran Khodro Company и «Юнисон» был подписан меморандум о взаимопонимании. Основной целью договора является улучшение экспортного рынка Ирана.