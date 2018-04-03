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Компания Iran Khodro возобновит сборку своих автомобилей в Белоруссии

В Белоруссии возобновляет сборку своих автомобилей иранская компания Iran Khodro Company совместно с белорусским «Юнисон». Стоит отметить, что обе компании уже договорились о партнёрстве.

Компания Iran Khodro возобновит сборку своих автомобилей в Белоруссии


Согласно заключённому контракту, иранская компания Iran Khodro Company на производственных мощностях в Белоруссии в 2018 году выпустит 1 000 экземпляров автомобилей Dena и Dena Plus. За пять лет в общей сложности будет выпущено 5 000 автомобилей.

Автомобиль Dena это новая модель компании Iran Khodro. С 2006 по 2013 год в Белоруссии выпускалась модель Samand, за семь лет было выпущено 2 000 автомобилей, однако производство было прекращено из-за несовпадения интересов акционеров.

В 2016 году между компаниями Iran Khodro Company и «Юнисон» был подписан меморандум о взаимопонимании. Основной целью договора является улучшение экспортного рынка Ирана.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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