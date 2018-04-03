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Сгоревший дом в Сочи может оказаться самостроем

В Сочи планируют провести детальную проверку инцидента, где масштабное возгорание возникло на крыше пятиэтажки с одним подъездом. Согласно предварительным данным многоэтажный дом, был признан самостроем.

Сгоревший дом в Сочи может оказаться самостроем

Стоит напомнить, что в Сочи второго апреля в 17:40 на улице Пятигорской загорелась крыша пятиэтажки с одним подъездом. Пожарные сообщили, что площадь возгорания составила более 500 квадратных метров. Было принято решение касательно эвакуации всех пятидесяти жителей постройки. Для нахождения всех граждан, которые пострадали в результате этого возгорания, был создан пункт временного размещения.

В тушении пожара участвовали более 135 человек и 39 единиц спасательной техники. Возгорание спасатели ликвидировали к 20:40 по московскому времени. Представители ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что ликвидацию пожара усложнял сильный ветер. Специалисты считают, что дом, на котором воспламенилась крыша, является самостроем.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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