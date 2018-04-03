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Лолита Милявская покинет сцену, когда ее голос перестанет звучать

Известная российская певица Лолита Милявская рассказала о подробностях своего ухода со сцены. Артистка покинет эстраду после того, как ее голос перестанет звучать.


Лолита Милявская покинет сцену, когда ее голос перестанет звучать


Певица Лолита Милявская порадовала своим пением на ежегодном концерте «Удачные песни», который проводит «Радио Дача». После выступления звезда эстрады рассказала о том, что имеет дачу с приусадебным участком в Дорохово в Подмосковье. Артистка рассказала, что не любила в детстве наведываться в сельскую местность, поскольку считала лишение благ цивилизации настоящим испытанием. Однако сейчас все изменилось, и певица много времени посвящает загородному дому, на участке которого высаживает овощи, а в планах у нее посадить вишню и виноград.

Подобными заявлениями Милявская делится, чтобы объяснить, что после завершения карьеры, ей будет чем заняться. Что касается ухода со сцены, Лолита заявила, что поступит так тогда, когда голос ее перестанет звучать, поскольку не намерена обманывать зрителя выступлениями под фонограмму. Лишние килограммы также останутся при ней, так как избавление от них может повлиять на голос.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:40
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