АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ обнаружены высоковольтные провода

В Следственном комитете РФ заявили, что в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» над батутной зоной в нарушение правил находились высоковольтные провода. Именно в том месте и произошёл пожар.

Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ обнаружены высоковольтные провода

Пучок кабелей просто свисал над бассейном, где находились мягкие кубики. Криминалисты предполагают, что к возгоранию привело короткое замыкание. Такое же предположение было выдвинуто одним из инструкторов площадки для детей, являющегося очевидцем произошедшего. Мужчина заявил, что пожар возник в батутной зоне, а причиной этому могла быть искра с потолка, где находились провода.

Во время поездки в Кемерово Александром Бастрыкиным, являющимся главой Следственного комитета РФ, было доложено, что в ТЦ «Зимняя вишня» через потолок над игровой зоной для детей проходили высоковольтные провода, что есть явным нарушением по технике безопасности.
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сгоревший дом в Сочи может оказаться самостроем
Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в
Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ
Ченнинг Татум развелся с женой после девяти лет
Представлена «полуночная» версия для Chevrolet
Ученые: Разговорный и письменный языки
19-летняя дочь Лолиты Милявской перепела мать на
Установлены все причастные к теракту в
«Газпром» обходит санкции через Лондон
В Сочи полыхает многоэтажный дом, площадь
Маргарита Овсянникова призналась, что ее
Новый кроссовер Renault Duster выводят на рынок
Анна Хилькевич официально подтвердила информацию
Поклонники Ксении Бородиной обиделись на актрису
Анджелина Джоли и Бред Питт окончательно
Внебрачная дочь Александра Серова согласилась
Джон Маттонис: биткоин — иголка, которая проткнет
Катя Зиновьева редко плачет и загадывает желание,
Новый внедорожник Infiniti QX80 появится в России
В Сети активно обсуждают интимные снимки
В Россию возвращается обновленный спортивный
Nissan отзывает в России внедорожники X-Trail
На гоночной трассе был замечен беззвучный
Ford назвал дату презентации хэтчбека Focus
Роспотребнадзор перед Пасхой дал москвичам советы
Учёные создали из воды аномальную материю
Ученые: Ум не определяется возрастом и опытом
В московских судах будет биометрическая
Красное мясо провоцирует рак кишечника у женщин
Археологи нашли древние игрушки в Хакасии
Просмотреть все новости