Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ обнаружены высоковольтные провода
В Следственном комитете РФ заявили, что в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» над батутной зоной в нарушение правил находились высоковольтные провода. Именно в том месте и произошёл пожар.
Пучок кабелей просто свисал над бассейном, где находились мягкие кубики. Криминалисты предполагают, что к возгоранию привело короткое замыкание. Такое же предположение было выдвинуто одним из инструкторов площадки для детей, являющегося очевидцем произошедшего. Мужчина заявил, что пожар возник в батутной зоне, а причиной этому могла быть искра с потолка, где находились провода.
Во время поездки в Кемерово Александром Бастрыкиным, являющимся главой Следственного комитета РФ, было доложено, что в ТЦ «Зимняя вишня» через потолок над игровой зоной для детей проходили высоковольтные провода, что есть явным нарушением по технике безопасности.
Пучок кабелей просто свисал над бассейном, где находились мягкие кубики. Криминалисты предполагают, что к возгоранию привело короткое замыкание. Такое же предположение было выдвинуто одним из инструкторов площадки для детей, являющегося очевидцем произошедшего. Мужчина заявил, что пожар возник в батутной зоне, а причиной этому могла быть искра с потолка, где находились провода.
Во время поездки в Кемерово Александром Бастрыкиным, являющимся главой Следственного комитета РФ, было доложено, что в ТЦ «Зимняя вишня» через потолок над игровой зоной для детей проходили высоковольтные провода, что есть явным нарушением по технике безопасности.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:10