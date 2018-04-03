Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ обнаружены высоковольтные провода

Пучок кабелей просто свисал над бассейном, где находились мягкие кубики. Криминалисты предполагают, что к возгоранию привело короткое замыкание. Такое же предположение было выдвинуто одним из инструкторов площадки для детей, являющегося очевидцем произошедшего. Мужчина заявил, что пожар возник в батутной зоне, а причиной этому могла быть искра с потолка, где находились провода.Во время поездки в Кемерово Александром Бастрыкиным, являющимся главой Следственного комитета РФ, было доложено, что в ТЦ «Зимняя вишня» через потолок над игровой зоной для детей проходили высоковольтные провода, что есть явным нарушением по технике безопасности.