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Ченнинг Татум развелся с женой после девяти лет брака

Голливудский актер, а также продюссер Ченнинг Татум - вновь холостяк. Он развелся с женой Дженной Дуан, танцовщицей и актрисой, с которой прожил в браке девять лет.


Ченнинг Татум развелся с женой после девяти лет брака


Сообщение о разводе со своей супругой Татум оставил в своем микроблоге в Twitter. Звездная пара прожила в браке с 2009 года.

Актер рассказал, что решение расторгнуть брак было их с супругой совместным. Он также сообщил, что в их совместной с Дженной любви ничего не изменилось. Любовь, по мнению Ченнинга Татума, - прекрасное приключение, тянущее пару в разные друг от друга стороны в данный момент.

Кроме всего, артист поделился с пользователями мнением о том, что сложившаяся ситуация является довольно странной, потому как он вынужден поделиться с данной новостью с кем-то. Однако он понимает, что подобные действия с его стороны – следствия «звездной жизни».
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:00
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