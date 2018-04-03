Ченнинг Татум развелся с женой после девяти лет брака

Сообщение о разводе со своей супругой Татум оставил в своем микроблоге в Twitter. Звездная пара прожила в браке с 2009 года.Актер рассказал, что решение расторгнуть брак было их с супругой совместным. Он также сообщил, что в их совместной с Дженной любви ничего не изменилось. Любовь, по мнению Ченнинга Татума, - прекрасное приключение, тянущее пару в разные друг от друга стороны в данный момент.Кроме всего, артист поделился с пользователями мнением о том, что сложившаяся ситуация является довольно странной, потому как он вынужден поделиться с данной новостью с кем-то. Однако он понимает, что подобные действия с его стороны – следствия «звездной жизни».