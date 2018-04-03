«Газпром» обходит санкции через Лондон

Российский газовый монополист не смог найти партнеров по строительству газопроводов в Европу. Это относится и к "Северному потоку-2" и к "Турецкому потоку". Потому единственным акционером строительства газопровода "Северный поток II" - NS 2 AG - является "Газпром". Ранее в прессе сообщалось, что представители компании встречались в Нью-Йорке с частными инвесторами, чтобы найти средства для его достройки.Однако чем переговоры закончились не сообщается. Потому на прошедшей неделе "Газпром" заложил акции Nord Stream 2 AG, GLAS Trustees Limited на сумму почти 90 миллиардов рублей. Трудности продолжаются и со строительством "Турецкого потока", так как правительство этой страны настаивает на существенном снижении цены для турецкого потребителя.