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«Газпром» обходит санкции через Лондон

"Газпром" вынужден заложить акции на Лондонской бирже своей немецкой "дочки" NS 2 AG для продолжения строительства "Северного потока-2". Ранее сообщалось, что американские инвесторы не пошли на сделку и не предоставили свои денежные средства на достройку "Северного потока-2".

Российский газовый монополист не смог найти партнеров по строительству газопроводов в Европу. Это относится и к "Северному потоку-2" и к "Турецкому потоку". Потому единственным акционером строительства газопровода "Северный поток II" - NS 2 AG - является "Газпром". Ранее в прессе сообщалось, что представители компании встречались в Нью-Йорке с частными инвесторами, чтобы найти средства для его достройки.

«Газпром» обходит санкции через Лондон


Однако чем переговоры закончились не сообщается. Потому на прошедшей неделе "Газпром" заложил акции Nord Stream 2 AG, GLAS Trustees Limited на сумму почти 90 миллиардов рублей. Трудности продолжаются и со строительством "Турецкого потока", так как правительство этой страны настаивает на существенном снижении цены для турецкого потребителя.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:20
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