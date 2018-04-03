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Представлена «полуночная» версия для Chevrolet Tahoe Custom

Полноразмерный рамный внедорожник Chevrolet Tahoe выпустили в специальной «полуночной» версии Midnight Edition. Особая модификация внедорожника уже доступна для приобретения.

Представлена «полуночная» версия для Chevrolet Tahoe Custom


Начальную комплектацию автомобиля Chevrolet Tahoe, под названием Custom представили широкой публике в прошлом году. Внедорожник отличается двухрядной комплектацией, в то время как остальные версии комплектуются тремя рядами. В результате Chevrolet Tahoe Custom получил больше пространства в багажном отсеке.

Особая модификация внедорожника основана на комплектации LS Tahoe Custom. Версия Midnight Edition отличается чёрной фальшрадиаторной решёткой, аналогичного цвета 18-дюймовыми колёсными дисками «обутыми» в шины Goodyear Wrangler DuraTrac, затемнёнными шильдиками и чёрными боковыми ступеньками.

Особой версией Midnight Edition могут обзавестись и другие автомобили — и Colorado ZR2, и Suburban Midnight Editions, а также бренд GMC предлагает «тёмные» версии для кроссоверов Acadia и Terrain.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:50
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