Представлена «полуночная» версия для Chevrolet Tahoe Custom

Начальную комплектацию автомобиля Chevrolet Tahoe, под названием Custom представили широкой публике в прошлом году. Внедорожник отличается двухрядной комплектацией, в то время как остальные версии комплектуются тремя рядами. В результате Chevrolet Tahoe Custom получил больше пространства в багажном отсеке.Особая модификация внедорожника основана на комплектации LS Tahoe Custom. Версия Midnight Edition отличается чёрной фальшрадиаторной решёткой, аналогичного цвета 18-дюймовыми колёсными дисками «обутыми» в шины Goodyear Wrangler DuraTrac, затемнёнными шильдиками и чёрными боковыми ступеньками.Особой версией Midnight Edition могут обзавестись и другие автомобили — и Colorado ZR2, и Suburban Midnight Editions, а также бренд GMC предлагает «тёмные» версии для кроссоверов Acadia и Terrain.