19-летняя дочь Лолиты Милявской перепела мать на французском
Известная российская певица Лолита Милявская недавно обнародовала в Сети видеоролик с участием своей дочери Евы. 19-летняя наследница на камеру исполнила песню на французском и почти перепела свою звездную мать. Подписчики артистки по достоинству отметили талант девочки и выразили восторг в комментариях к публикации.
Лолита Милявская нечасто балует подписчиков фотоснимками или же видеокадрами с участием своей единственной дочери Евы. Раньше, избегая нападок со стороны общественности за то, что, якобы, оставила девочку на воспитание дедушки и бабушки, живущих в Киеве, сейчас, чтобы окружающие не обсуждали наследницу за ее внешность. Однако недавно сердце матери, по-видимому, переполнилось гордостью за дочь, которая не только отлично танцует, но и прекрасно поет. Потому звезда эстрады решила обнародовать видеокадры домашнего выступления 19-летней девушки. Ева приехала в Москву, чтобы поддержать мать перед сольным концертом, и они провели вместе несколько дней.
Поклонники артистки пришли в восторг от просмотра видео с участием Евы, которая почти перепела звездную родительницу, исполнив хит Патрисии Каас Quand Jimmy Dit. Многие выразили восхищение талантами девушки, пожелав ей не зарывать свои таланты.
В интервью прессе певица рассказала также, что дочь имеет ярко выраженные способности к иностранным языкам. В частности, она владеет немецким, английским, украинским, а также самостоятельно изучает французский.
Лолита Милявская нечасто балует подписчиков фотоснимками или же видеокадрами с участием своей единственной дочери Евы. Раньше, избегая нападок со стороны общественности за то, что, якобы, оставила девочку на воспитание дедушки и бабушки, живущих в Киеве, сейчас, чтобы окружающие не обсуждали наследницу за ее внешность. Однако недавно сердце матери, по-видимому, переполнилось гордостью за дочь, которая не только отлично танцует, но и прекрасно поет. Потому звезда эстрады решила обнародовать видеокадры домашнего выступления 19-летней девушки. Ева приехала в Москву, чтобы поддержать мать перед сольным концертом, и они провели вместе несколько дней.
Поклонники артистки пришли в восторг от просмотра видео с участием Евы, которая почти перепела звездную родительницу, исполнив хит Патрисии Каас Quand Jimmy Dit. Многие выразили восхищение талантами девушки, пожелав ей не зарывать свои таланты.
В интервью прессе певица рассказала также, что дочь имеет ярко выраженные способности к иностранным языкам. В частности, она владеет немецким, английским, украинским, а также самостоятельно изучает французский.