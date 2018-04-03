19-летняя дочь Лолиты Милявской перепела мать на французском

Лолита Милявская нечасто балует подписчиков фотоснимками или же видеокадрами с участием своей единственной дочери Евы. Раньше, избегая нападок со стороны общественности за то, что, якобы, оставила девочку на воспитание дедушки и бабушки, живущих в Киеве, сейчас, чтобы окружающие не обсуждали наследницу за ее внешность. Однако недавно сердце матери, по-видимому, переполнилось гордостью за дочь, которая не только отлично танцует, но и прекрасно поет. Потому звезда эстрады решила обнародовать видеокадры домашнего выступления 19-летней девушки. Ева приехала в Москву, чтобы поддержать мать перед сольным концертом, и они провели вместе несколько дней.Поклонники артистки пришли в восторг от просмотра видео с участием Евы, которая почти перепела звездную родительницу, исполнив хит Патрисии Каас Quand Jimmy Dit. Многие выразили восхищение талантами девушки, пожелав ей не зарывать свои таланты.В интервью прессе певица рассказала также, что дочь имеет ярко выраженные способности к иностранным языкам. В частности, она владеет немецким, английским, украинским, а также самостоятельно изучает французский.