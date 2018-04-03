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Установлены все причастные к теракту в метрополитене Санкт-Петербурга

Следователи полностью восстановили картину взрывов в метрополитене Санкт-Петербурга. Все кто был причастный к организации теракта обнаружены, им грозит крайне серьезное наказание.

Установлены все причастные к теракту в метрополитене Санкт-Петербурга

Третьего апреля прошедшего года в вагоне поезда прогремел взрыв. Террорист-смертник пронёс взрывчатое вещество внутрь салона. Когда поезд отправился к следующей станции метро, он привёл бомбу в действие. Взрыв, который оборвал жизни 15 человек, произошёл между станциями «Технологический университет» и «Сенная площадь».

Следователи установили, что теракт организовал один из исламистских радикальных террористических сообществ. Светлана Петренко, являющаяся официальным представителем СК России, сообщает, что в теракте было задействовано 11 особ. Сложность состояла в том, что причастные к теракту лица между собой знакомы не были, однако поддерживали телекоммуникационную связь, это и помогло проследить всю криминальную цепочку.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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