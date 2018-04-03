Новый кроссовер Renault Duster выводят на рынок Украины

На украинском рынке новый кроссовер Renault Duster предлагается с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра, выдающим 115 лошадиных сил, а также с дизельным двигателем ёмкостью 1,5 литра мощностью 110 «лошадей». В качестве трансмиссии предложена либо «механика», либо «робот»с двумя сцеплениями. Кроссовер комплектуется полноприводной системой и передним приводом.Стоимость базовой комплектации кроссовера Renault Duster для украинских автолюбителей составляет 424 810 гривен, а цене «топовой» версии стартует от 584 488 гривен.Будет ли новый кроссовер Renault Duster реализовываться на российском рынке пока не сообщается. Возможно автомобиль доберётся до России в 2019 году.