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Новый кроссовер Renault Duster выводят на рынок Украины

На рынок Украины выводят кроссовер Renault Duster новой генерации. Дебют автомобиля нового поколения состоялся осенью минувшего года на автосалоне во Франкфурте.

Новый кроссовер Renault Duster выводят на рынок Украины


На украинском рынке новый кроссовер Renault Duster предлагается с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра, выдающим 115 лошадиных сил, а также с дизельным двигателем ёмкостью 1,5 литра мощностью 110 «лошадей». В качестве трансмиссии предложена либо «механика», либо «робот»с двумя сцеплениями. Кроссовер комплектуется полноприводной системой и передним приводом.

Стоимость базовой комплектации кроссовера Renault Duster для украинских автолюбителей составляет 424 810 гривен, а цене «топовой» версии стартует от 584 488 гривен.

Будет ли новый кроссовер Renault Duster реализовываться на российском рынке пока не сообщается. Возможно автомобиль доберётся до России в 2019 году.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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