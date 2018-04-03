В Сочи полыхает многоэтажный дом, площадь возгорания составляет 500 кв. м
В Сочи воспламенился многоэтажный дом в ЖК "Панорама Сочи", который находится на Пятигорской улице. Из-за ветра огонь очень быстро распространялся.
Второго апреля, в жилом комплексе "Панорама Сочи" произошёл масштабный пожар. Очевидцы происшествия выкладывают в Сети видеоролики, как горит крыша многоэтажки. Ветер только усиливал возгорание. Свидетели сообщают, что пожар было видно с любой точки города.
По имеющимся данным, площадь возгорания около 500 квадратных метров. Точная причина пожара остается неизвестной. Очевидцы сообщали, что мансарда многоэтажного дома полностью сгорела. В данный момент данных о погибших или пострадавших не сообщается. Скорей всего жертв не обнаружено.
Второго апреля, в жилом комплексе "Панорама Сочи" произошёл масштабный пожар. Очевидцы происшествия выкладывают в Сети видеоролики, как горит крыша многоэтажки. Ветер только усиливал возгорание. Свидетели сообщают, что пожар было видно с любой точки города.
По имеющимся данным, площадь возгорания около 500 квадратных метров. Точная причина пожара остается неизвестной. Очевидцы сообщали, что мансарда многоэтажного дома полностью сгорела. В данный момент данных о погибших или пострадавших не сообщается. Скорей всего жертв не обнаружено.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:10