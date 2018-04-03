Ксения Бородина, Анастасия Решетова и другие звезды на показе весенней коллекции Беллы Потемкиной
На днях в рамках Московской недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia пошел показ весенней коллекции популярного российского дизайнера Беллы Потемкиной.
На светское мероприятие собрались звезды отечественного бомонда.
Так посмотреть на коллекцию, а заодно и себя показать пришли ведущая «Дом-2» Ксения Бородина, подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова, певец Филипп Киркоров, Айза Анохина, Аделина Сотникова и многие другие.
Для выхода в свет Ксения Бородина нарядилась в черный жакет в полоску, юбку-мини и ботинки на толстой подошве со шнуровкой.
Кардинально другой образ выбрала Анастасия Решетова, надевшая сексуальное красное платье с отрытыми плечами и высоким разрезом.
Наряды обеих знаменитостей принадлежат «перу» устроительницы мероприятия Беллы Потемкиной.
На светское мероприятие собрались звезды отечественного бомонда.
Так посмотреть на коллекцию, а заодно и себя показать пришли ведущая «Дом-2» Ксения Бородина, подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова, певец Филипп Киркоров, Айза Анохина, Аделина Сотникова и многие другие.
Для выхода в свет Ксения Бородина нарядилась в черный жакет в полоску, юбку-мини и ботинки на толстой подошве со шнуровкой.
Кардинально другой образ выбрала Анастасия Решетова, надевшая сексуальное красное платье с отрытыми плечами и высоким разрезом.
Наряды обеих знаменитостей принадлежат «перу» устроительницы мероприятия Беллы Потемкиной.