Ксения Бородина, Анастасия Решетова и другие звезды на показе весенней коллекции Беллы Потемкиной

На светское мероприятие собрались звезды отечественного бомонда.Так посмотреть на коллекцию, а заодно и себя показать пришли ведущая «Дом-2» Ксения Бородина, подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова, певец Филипп Киркоров, Айза Анохина, Аделина Сотникова и многие другие.Для выхода в свет Ксения Бородина нарядилась в черный жакет в полоску, юбку-мини и ботинки на толстой подошве со шнуровкой.Кардинально другой образ выбрала Анастасия Решетова, надевшая сексуальное красное платье с отрытыми плечами и высоким разрезом.Наряды обеих знаменитостей принадлежат «перу» устроительницы мероприятия Беллы Потемкиной.