АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Ксения Бородина, Анастасия Решетова и другие звезды на показе весенней коллекции Беллы Потемкиной

На днях в рамках Московской недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia пошел показ весенней коллекции популярного российского дизайнера Беллы Потемкиной.

На светское мероприятие собрались звезды отечественного бомонда.

Ксения Бородина, Анастасия Решетова и другие звезды на показе весенней коллекции Беллы Потемкиной

Так посмотреть на коллекцию, а заодно и себя показать пришли ведущая «Дом-2» Ксения Бородина, подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова, певец Филипп Киркоров, Айза Анохина, Аделина Сотникова и многие другие.

Ксения Бородина, Анастасия Решетова и другие звезды на показе весенней коллекции Беллы Потемкиной

Для выхода в свет Ксения Бородина нарядилась в черный жакет в полоску, юбку-мини и ботинки на толстой подошве со шнуровкой.

Ксения Бородина, Анастасия Решетова и другие звезды на показе весенней коллекции Беллы Потемкиной

Кардинально другой образ выбрала Анастасия Решетова, надевшая сексуальное красное платье с отрытыми плечами и высоким разрезом.

Наряды обеих знаменитостей принадлежат «перу» устроительницы мероприятия Беллы Потемкиной.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Шоколад может продлить жизнь людей
Ксения Бородина, Анастасия Решетова и другие
Ученые рассказали о влиянии жевательной резинки
Ксения Бородина может часами слушать свой
В Ярославле Дарта Вейдера избили на детском
Пользователи восхитились взрослой дочерью Дмитрия
Ученые определили влияние формы уха на восприятие
Ученые рассказали о пользе социальных сетей
За два дня до развода фанаты умоляли Дмитрия
На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело
Равномерно проводящий тепло пластик прошел
Марина Африкантова победила в очередном этапе
Ученые: Замена магнитных полюсов Земли приведет к
Huawei презентовала Honor 7A с ценником 126
Samsung готовит к презентации смартфон Galaxy J7
В Салехарде стая собак напала на ребенка
Представлен мини-компьютер Shuttle DL10J с
В Сеть просочились подробные данные о смартфоне
РКК «Энергия» передала в «Роскосмос» доработанный
Ученые нашли способ вылечить задержку умственного
Компактный термоядерный реактор прошел стадию
Палеонтологи обнаружили ящерицу с двумя теменными
Ученые определили место происхождения устойчивой
В Саратове обрушился 4-этажный дом
Исследование NASA HOSTS помогает астрономам
В Бахрейне нашли самое крупное за всю историю
Астробиолог обнаружил доказательство микробного
Британские ученые предложили способ удаления
В Сети появились подробные технические параметры
NASA и ESA тестируют свои парашюты для
Просмотреть все новости