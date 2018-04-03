Внебрачная дочь Александра Серова согласилась пройти ДНК-тест
Девушка, родившаяся без кисти руки и выросшая в детдоме, называет себя брошенной дочерью известного музыканта Александра Серова. Марина Александрова в эфире популярного телешоу согласилась пройти ДНК-тест для проверки родства с певцом.
Гостьей передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым недавно стала Марина Александрова. Девушка родилась без кисти руки и была оставлена родителями в роддоме. Она утверждает, что является внебрачной дочерью Александра Серова. Чтобы доказать это, Александрова согласилась на ДНК-тест.
Ранее сообщалось, что Серов был женат, и в браке у него родилась дочь, которую певец считал умершей. Марина Александрова обратилась в передачу, потому как считала, что именно она – та девочка, которую бросили в роддоме. Сестра матери девочки помнит о том, что родная мать писала отказ от ребенка, а также о том, что врач сообщил о патологии кисти руки девочки и врожденном пороке сердца.
Как оказалось, результат теста ДНК показал нулевой процент родства между Александровой и Серовым.
Гостьей передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым недавно стала Марина Александрова. Девушка родилась без кисти руки и была оставлена родителями в роддоме. Она утверждает, что является внебрачной дочерью Александра Серова. Чтобы доказать это, Александрова согласилась на ДНК-тест.
Ранее сообщалось, что Серов был женат, и в браке у него родилась дочь, которую певец считал умершей. Марина Александрова обратилась в передачу, потому как считала, что именно она – та девочка, которую бросили в роддоме. Сестра матери девочки помнит о том, что родная мать писала отказ от ребенка, а также о том, что врач сообщил о патологии кисти руки девочки и врожденном пороке сердца.
Как оказалось, результат теста ДНК показал нулевой процент родства между Александровой и Серовым.