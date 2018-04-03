АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Анна Хилькевич официально подтвердила информацию о своей беременности

Анна Хилькевич, являющаяся звездой телесериала "Универ ", официально подтвердила слухи о том, что у неё скоро родится ещё один ребёнок. Актриса участвовала в откровенной фотосессии, где продемонстрировала свой беременный живот.

Анна Хилькевич официально подтвердила информацию о своей беременности

Хилькевич заявила, что она устала скрывать правду, так как уже поклонники и СМИ догадываются касательно её положения. Актриса сказала, что и так всё видно, поэтому приняла решение снятся в откровенной фотосессии для онлайн-магазина. Анна рада, что она больше не будет прятаться в больших платьях, чтобы спрятать от любопытных фанатов свой живот.

Отцом второго ребёнка артистки является, конечно же, её муж Артур Волков. Пара в данный момент уже воспитывает первую дочку Арианну, при этом мечтает о ещё одной девочки. Сейчас Хилькевич скрывает информацию о поле будущего ребёнка, а также сроке своей беременности. Судя по снимкам, появившимся в соцсети, актриса находится на большом сроке.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сгоревший дом в Сочи может оказаться самостроем
Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в
Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ
Ченнинг Татум развелся с женой после девяти лет
Представлена «полуночная» версия для Chevrolet
Ученые: Разговорный и письменный языки
19-летняя дочь Лолиты Милявской перепела мать на
Установлены все причастные к теракту в
«Газпром» обходит санкции через Лондон
В Сочи полыхает многоэтажный дом, площадь
Маргарита Овсянникова призналась, что ее
Новый кроссовер Renault Duster выводят на рынок
Анна Хилькевич официально подтвердила информацию
Поклонники Ксении Бородиной обиделись на актрису
Анджелина Джоли и Бред Питт окончательно
Внебрачная дочь Александра Серова согласилась
Джон Маттонис: биткоин — иголка, которая проткнет
Катя Зиновьева редко плачет и загадывает желание,
Новый внедорожник Infiniti QX80 появится в России
В Сети активно обсуждают интимные снимки
В Россию возвращается обновленный спортивный
Nissan отзывает в России внедорожники X-Trail
На гоночной трассе был замечен беззвучный
Ford назвал дату презентации хэтчбека Focus
Роспотребнадзор перед Пасхой дал москвичам советы
Учёные создали из воды аномальную материю
Ученые: Ум не определяется возрастом и опытом
В московских судах будет биометрическая
Красное мясо провоцирует рак кишечника у женщин
Археологи нашли древние игрушки в Хакасии
Просмотреть все новости