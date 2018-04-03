Анна Хилькевич официально подтвердила информацию о своей беременности
Анна Хилькевич, являющаяся звездой телесериала "Универ ", официально подтвердила слухи о том, что у неё скоро родится ещё один ребёнок. Актриса участвовала в откровенной фотосессии, где продемонстрировала свой беременный живот.
Хилькевич заявила, что она устала скрывать правду, так как уже поклонники и СМИ догадываются касательно её положения. Актриса сказала, что и так всё видно, поэтому приняла решение снятся в откровенной фотосессии для онлайн-магазина. Анна рада, что она больше не будет прятаться в больших платьях, чтобы спрятать от любопытных фанатов свой живот.
Отцом второго ребёнка артистки является, конечно же, её муж Артур Волков. Пара в данный момент уже воспитывает первую дочку Арианну, при этом мечтает о ещё одной девочки. Сейчас Хилькевич скрывает информацию о поле будущего ребёнка, а также сроке своей беременности. Судя по снимкам, появившимся в соцсети, актриса находится на большом сроке.
Хилькевич заявила, что она устала скрывать правду, так как уже поклонники и СМИ догадываются касательно её положения. Актриса сказала, что и так всё видно, поэтому приняла решение снятся в откровенной фотосессии для онлайн-магазина. Анна рада, что она больше не будет прятаться в больших платьях, чтобы спрятать от любопытных фанатов свой живот.
Отцом второго ребёнка артистки является, конечно же, её муж Артур Волков. Пара в данный момент уже воспитывает первую дочку Арианну, при этом мечтает о ещё одной девочки. Сейчас Хилькевич скрывает информацию о поле будущего ребёнка, а также сроке своей беременности. Судя по снимкам, появившимся в соцсети, актриса находится на большом сроке.