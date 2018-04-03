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Ксения Бородина может часами слушать свой «ходячий прикол»

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина счастливая мама двух дочек, но сейчас «звездой» в их семье стала Теона – общая дочь Ксении и Курбана Омарова.

Ведущая регулярно публикует в Instagram видеоролики с забавными сюжетами, главной героиней которых становится малышка Тея.

Ксения Бородина может часами слушать свой «ходячий прикол»

А вчера Бородина поделилась видео, в котором Теона читает детские стишки и при этом уморительно гримасничает и озорничает.

«Могу часами ее слушать. Ходячий прикол», - подписала публикацию Ксения Бородина.

Большинство пользователей согласились с ней и отметили, что в таком возрасте детки самые смешные и сладкие.

Один из фолловеров назвал детей Бородиной «неземными позитивами счастья» и многие тоже написали, что могут смотреть на детей бесконечно.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:55
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