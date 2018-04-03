Ксения Бородина может часами слушать свой «ходячий прикол»

Ведущая регулярно публикует в Instagram видеоролики с забавными сюжетами, главной героиней которых становится малышка Тея.А вчера Бородина поделилась видео, в котором Теона читает детские стишки и при этом уморительно гримасничает и озорничает., - подписала публикацию Ксения Бородина.Большинство пользователей согласились с ней и отметили, что в таком возрасте детки самые смешные и сладкие.Один из фолловеров назвал детей Бородиной «неземными позитивами счастья» и многие тоже написали, что могут смотреть на детей бесконечно.