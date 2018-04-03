Ксения Бородина может часами слушать свой «ходячий прикол»
Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина счастливая мама двух дочек, но сейчас «звездой» в их семье стала Теона – общая дочь Ксении и Курбана Омарова.
Ведущая регулярно публикует в Instagram видеоролики с забавными сюжетами, главной героиней которых становится малышка Тея.
А вчера Бородина поделилась видео, в котором Теона читает детские стишки и при этом уморительно гримасничает и озорничает.
«Могу часами ее слушать. Ходячий прикол», - подписала публикацию Ксения Бородина.
Большинство пользователей согласились с ней и отметили, что в таком возрасте детки самые смешные и сладкие.
Один из фолловеров назвал детей Бородиной «неземными позитивами счастья» и многие тоже написали, что могут смотреть на детей бесконечно.
Ведущая регулярно публикует в Instagram видеоролики с забавными сюжетами, главной героиней которых становится малышка Тея.
А вчера Бородина поделилась видео, в котором Теона читает детские стишки и при этом уморительно гримасничает и озорничает.
«Могу часами ее слушать. Ходячий прикол», - подписала публикацию Ксения Бородина.
Большинство пользователей согласились с ней и отметили, что в таком возрасте детки самые смешные и сладкие.
Один из фолловеров назвал детей Бородиной «неземными позитивами счастья» и многие тоже написали, что могут смотреть на детей бесконечно.