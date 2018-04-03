Пользователи восхитились взрослой дочерью Дмитрия Тарасова

Но когда женщина опубликовала в Instagrаm снимок девочки, подписчики взорвали Сеть комплиментами в адрес юной красавицы.Фото было сделано для презентации детского глянцевого журнала и на нем Ангелина предстала во всей своей красе. Фолловеры пришли к выводу, что девочка похода и на Оксану и Дмитрия и отметили, что подрастает настоящая модель.Некоторые подписчики сожалеют, что Ангелине не повезло с популярным отцом, который ушел в свое время от них и не очень часто общается с дочерью.Пользователям было интересно, насколько Тарасов присутствует в жизни дочки, но Оксана предпочла игнорировать подобные вопросы.