Пользователи восхитились взрослой дочерью Дмитрия Тарасова
Первая супруга футболиста Дмитрия Тарасова Оксана не балует своих пользователей фотографиями их общей дочери Ангелины.
Но когда женщина опубликовала в Instagrаm снимок девочки, подписчики взорвали Сеть комплиментами в адрес юной красавицы.
Фото было сделано для презентации детского глянцевого журнала и на нем Ангелина предстала во всей своей красе. Фолловеры пришли к выводу, что девочка похода и на Оксану и Дмитрия и отметили, что подрастает настоящая модель.
Некоторые подписчики сожалеют, что Ангелине не повезло с популярным отцом, который ушел в свое время от них и не очень часто общается с дочерью.
Пользователям было интересно, насколько Тарасов присутствует в жизни дочки, но Оксана предпочла игнорировать подобные вопросы.
Но когда женщина опубликовала в Instagrаm снимок девочки, подписчики взорвали Сеть комплиментами в адрес юной красавицы.
Фото было сделано для презентации детского глянцевого журнала и на нем Ангелина предстала во всей своей красе. Фолловеры пришли к выводу, что девочка похода и на Оксану и Дмитрия и отметили, что подрастает настоящая модель.
Некоторые подписчики сожалеют, что Ангелине не повезло с популярным отцом, который ушел в свое время от них и не очень часто общается с дочерью.
Пользователям было интересно, насколько Тарасов присутствует в жизни дочки, но Оксана предпочла игнорировать подобные вопросы.