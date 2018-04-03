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Пользователи восхитились взрослой дочерью Дмитрия Тарасова

Первая супруга футболиста Дмитрия Тарасова Оксана не балует своих пользователей фотографиями их общей дочери Ангелины.

Но когда женщина опубликовала в Instagrаm снимок девочки, подписчики взорвали Сеть комплиментами в адрес юной красавицы.

Пользователи восхитились взрослой дочерью Дмитрия Тарасова

Фото было сделано для презентации детского глянцевого журнала и на нем Ангелина предстала во всей своей красе. Фолловеры пришли к выводу, что девочка похода и на Оксану и Дмитрия и отметили, что подрастает настоящая модель.

Пользователи восхитились взрослой дочерью Дмитрия Тарасова

Некоторые подписчики сожалеют, что Ангелине не повезло с популярным отцом, который ушел в свое время от них и не очень часто общается с дочерью.

Пользователям было интересно, насколько Тарасов присутствует в жизни дочки, но Оксана предпочла игнорировать подобные вопросы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:43
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