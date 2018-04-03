Анджелина Джоли и Бред Питт окончательно разведутся в этом месяце

Из западных СМИ стало известно, что одна из самых видных пар Голливуда все же решила окончательно развестись. Сообщается, что уже в этом месяце они поставят точку в бракоразводном процессе. При этом пока еще супруги Бред Питт и Анджелина Джоли договорились об уважительном отношении друг к другу ради наследников. Актриса разрешила отцу детей проводить с ними время, а также принимать участие в их воспитании.Оформленная юридическими лицами официальная документация бывших возлюбленных почти завершена и уже в апреле будет подана в суд.Стоит отметить, что западные СМИ пишут о том, что Бреда Питта видели в компании Деми Мур. По мнению прессы, актер нашел дружественную поддержку в лице экс-супруги Брюса Уиллиса.