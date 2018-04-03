АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Анджелина Джоли и Бред Питт окончательно разведутся в этом месяце

Известная голливудская пара Анджелина Джоли и Бред Питт окончательно расторгнут брак в этом месяце. При этом звездные родители договорились об уважительном отношении друг к другу после развода.

Анджелина Джоли и Бред Питт окончательно разведутся в этом месяце


Из западных СМИ стало известно, что одна из самых видных пар Голливуда все же решила окончательно развестись. Сообщается, что уже в этом месяце они поставят точку в бракоразводном процессе. При этом пока еще супруги Бред Питт и Анджелина Джоли договорились об уважительном отношении друг к другу ради наследников. Актриса разрешила отцу детей проводить с ними время, а также принимать участие в их воспитании.

Оформленная юридическими лицами официальная документация бывших возлюбленных почти завершена и уже в апреле будет подана в суд.

Стоит отметить, что западные СМИ пишут о том, что Бреда Питта видели в компании Деми Мур. По мнению прессы, актер нашел дружественную поддержку в лице экс-супруги Брюса Уиллиса.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сгоревший дом в Сочи может оказаться самостроем
Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в
Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ
Ченнинг Татум развелся с женой после девяти лет
Представлена «полуночная» версия для Chevrolet
Ученые: Разговорный и письменный языки
19-летняя дочь Лолиты Милявской перепела мать на
Установлены все причастные к теракту в
«Газпром» обходит санкции через Лондон
В Сочи полыхает многоэтажный дом, площадь
Маргарита Овсянникова призналась, что ее
Новый кроссовер Renault Duster выводят на рынок
Анна Хилькевич официально подтвердила информацию
Поклонники Ксении Бородиной обиделись на актрису
Анджелина Джоли и Бред Питт окончательно
Внебрачная дочь Александра Серова согласилась
Джон Маттонис: биткоин — иголка, которая проткнет
Катя Зиновьева редко плачет и загадывает желание,
Новый внедорожник Infiniti QX80 появится в России
В Сети активно обсуждают интимные снимки
В Россию возвращается обновленный спортивный
Nissan отзывает в России внедорожники X-Trail
На гоночной трассе был замечен беззвучный
Ford назвал дату презентации хэтчбека Focus
Роспотребнадзор перед Пасхой дал москвичам советы
Учёные создали из воды аномальную материю
Ученые: Ум не определяется возрастом и опытом
В московских судах будет биометрическая
Красное мясо провоцирует рак кишечника у женщин
Археологи нашли древние игрушки в Хакасии
Просмотреть все новости