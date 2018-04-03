Новый внедорожник Infiniti QX80 появится в России в мае

Обновлённый Infiniti QX80 будет доступен в двух комплектациях. В оснащение базовой версии входит ряд систем безопасности, электропривод сидений, мультимедийная система, светодиодная оптика и другие опции.Все модификации автомобиля под капотом имеют атмосферный силовой агрегат V8 ёмкостью 5,6 литра производительностью 405 лошадиных сил. До контрольной «сотки» внедорожник разгоняется за 6,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/час.Официальная презентация внедорожника Infiniti QX80 состоялась в ноябре прошлого года на автосалоне в Дубае. В основе автомобиля лежит концепт QX80 Monograph. Цены на внедорожник для российского рынка станут известны в ближайшее время.