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Новый внедорожник Infiniti QX80 появится в России в мае

Обновлённый внедорожник Infiniti QX80 в мае текущего года появится в продаже на российском рынке. В преддверии дебюта компания Infiniti сообщила некоторых подробностях рестайлингового автомобиля для России.

Новый внедорожник Infiniti QX80 появится в России в мае


Обновлённый Infiniti QX80 будет доступен в двух комплектациях. В оснащение базовой версии входит ряд систем безопасности, электропривод сидений, мультимедийная система, светодиодная оптика и другие опции.

Все модификации автомобиля под капотом имеют атмосферный силовой агрегат V8 ёмкостью 5,6 литра производительностью 405 лошадиных сил. До контрольной «сотки» внедорожник разгоняется за 6,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/час.

Официальная презентация внедорожника Infiniti QX80 состоялась в ноябре прошлого года на автосалоне в Дубае. В основе автомобиля лежит концепт QX80 Monograph. Цены на внедорожник для российского рынка станут известны в ближайшее время.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:10
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