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В Сети активно обсуждают интимные снимки Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

На днях в Сеть попали интимные снимки актера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Данные снимки вызвали бурное обсуждение среди интрнет-пользователей.

В Сети активно обсуждают интимные снимки Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской


Попавшие в Сеть фотоснимки, несущие в себе интимный характер, Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской стали предметом активного обсуждения фолловеров. На самих кадрах видно, как экс-супруги полуобнаженными стоят в обнимку на берегу моря. О том, кто бы мог опубликовать данную фотографию, информации нет, однако активные юзеры бурно обсуждают и делятся предположениями, кто и с какой целью разместил интимные фото.

На другом фотоснимке можно увидеть Цымбалюк-Романовскую сидящей на диване и демонстрирующей красивую улыбку. Что касается артистов, никаких официальных заявлений они пока не делали.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:00
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