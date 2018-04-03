В Сети активно обсуждают интимные снимки Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Попавшие в Сеть фотоснимки, несущие в себе интимный характер, Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской стали предметом активного обсуждения фолловеров. На самих кадрах видно, как экс-супруги полуобнаженными стоят в обнимку на берегу моря. О том, кто бы мог опубликовать данную фотографию, информации нет, однако активные юзеры бурно обсуждают и делятся предположениями, кто и с какой целью разместил интимные фото.На другом фотоснимке можно увидеть Цымбалюк-Романовскую сидящей на диване и демонстрирующей красивую улыбку. Что касается артистов, никаких официальных заявлений они пока не делали.