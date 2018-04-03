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За два дня до развода фанаты умоляли Дмитрия Тарасова вернуться к Ольге Бузовой

Тема развода известного футболиста Дмитрия Тарасова и популярной ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой не дает спокойно спать многочисленным поклонникам девушки и сегодня.

Многие фанаты поспешили обвинить новую пассию спортсмена Анастасию Костенко в том, что именно она увела мужчину из семьи.

За два дня до развода фанаты умоляли Дмитрия Тарасова вернуться к Ольге Бузовой

Когда-то все считали Бузову и Тарасова идеальной парой, а значит, для фанатов новость о разводе была шокирующей. Поклонники Оли до последнего надеялись, что девушка сможет помириться с мужем, но, как мы сегодня знаем, всё было кончено и звезда «Дома-2» подала на развод.

Расторжение брака произошло 30 декабря, и Новый год Дмитрий и Ольга встречали уже в статусе «бывшие».

Сегодня уже известно, что подписчики футболиста настойчиво просили его одуматься и вернуться к супруге, ведь до развода осталось пару дней.

«Он перенес пять операций, наркозов, по полгода восстановлений. Она четыре раза помогала ему вернуться в строй, на поле, в основу. И теперь стала бы изо всех сил помогать, если бы Дима не сглупил», «Дима, одумайся, не делай роковой ошибки. Оля — лучик солнца, она преданная искренняя», — забрасывали слёзными просьбами Тарасова подписчики в те дни.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:06
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