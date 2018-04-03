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Марина Африкантова победила в очередном этапе свадебного конкурса

Участница реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова порадовалась за коллегу и подругу Марину Африкантову, которая на днях одержала победу во втором этапе свадебного конкурса и выиграла дорогое кольцо.

Марина Африкантова победила в очередном этапе свадебного конкурса

Донцова призналась, что очень рада за Марину и назвала ее стойким солдатиком. Майя ничуть не сомневалась что подруга выиграет дорогое украшение. К слову, испытание «куб» в целом получилось очень интересным.

Девушка вспомнила, как в прошлом году сама принимала участие в этом конкурсе. Тогда этот этап оказался для нее проверкой на выдержку, ведь длился 3 часа, однако на этот раз он продлился 7 часов.

Сама Марина Африкантова поблагодарила всех за поддержку, а также порадовалась за свои достижения. Она призналась, что пребывает в некотором шоке из-за того что стала победительницей.

Марина Африкантова победила в очередном этапе свадебного конкурса

«Я горжусь собой. Я смогла! У меня всё получилось. Теперь я обладательница кольца
стоимостью 1 млн.руб. Из белого золота с рубином и 38 бриллиантами. Спасибо за вашу Поддержку и Любовь. Вместе мы сила, я вас не подведу», - написала блондинка.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:35
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