Марина Африкантова победила в очередном этапе свадебного конкурса

«Я горжусь собой. Я смогла! У меня всё получилось. Теперь я обладательница кольца

стоимостью 1 млн.руб. Из белого золота с рубином и 38 бриллиантами. Спасибо за вашу Поддержку и Любовь. Вместе мы сила, я вас не подведу», - написала блондинка.

Донцова призналась, что очень рада за Марину и назвала ее стойким солдатиком. Майя ничуть не сомневалась что подруга выиграет дорогое украшение. К слову, испытание «куб» в целом получилось очень интересным.Девушка вспомнила, как в прошлом году сама принимала участие в этом конкурсе. Тогда этот этап оказался для нее проверкой на выдержку, ведь длился 3 часа, однако на этот раз он продлился 7 часов.Сама Марина Африкантова поблагодарила всех за поддержку, а также порадовалась за свои достижения. Она призналась, что пребывает в некотором шоке из-за того что стала победительницей.