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В Россию возвращается обновленный спортивный седан Lexus IS 300

В российском офисе компании Lexus сообщили о выходе на рынок спортивного седана Lexus IS 300. Премиальный автомобиль возвращается на российский рынок в обновлённой версии по цене от 2 299 000 рублей.

В Россию возвращается обновленный спортивный седан Lexus IS 300


Для россиян Lexus IS 300 2018 модельного года будет предложен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 8-диапазонной гидромеханической трансмиссией. Автомобиль будет доступен в четырёх вариантах исполнения, в том числе «прокачанная» модификация Executive F-Sport.

Базовая версия седана оснащена комплексом ЭРА-ГЛОНАСС, системой стабилизации, бесключевым доступом в салон, запуском двигателя с кнопки, подогревом рулевого колеса и передних сидений, 8 подушками безопасности, климатической установкой, штатным мультимедийным комплексом, полностью светодиодной оптикой, комбинированной отделкой салона и 17-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:45
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