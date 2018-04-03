В Россию возвращается обновленный спортивный седан Lexus IS 300

Для россиян Lexus IS 300 2018 модельного года будет предложен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 8-диапазонной гидромеханической трансмиссией. Автомобиль будет доступен в четырёх вариантах исполнения, в том числе «прокачанная» модификация Executive F-Sport.Базовая версия седана оснащена комплексом ЭРА-ГЛОНАСС, системой стабилизации, бесключевым доступом в салон, запуском двигателя с кнопки, подогревом рулевого колеса и передних сидений, 8 подушками безопасности, климатической установкой, штатным мультимедийным комплексом, полностью светодиодной оптикой, комбинированной отделкой салона и 17-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками.