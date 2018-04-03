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Nissan отзывает в России внедорожники X-Trail

Компания Nissan в России отзывает внедорожники X-Trail, сошедшие с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 15 января 2017 года. Причиной для отзывной компании является дефект задних сидений.

Nissan отзывает в России внедорожники X-Trail


Сервисную компанию необходимо провести в связи возможным несоответствием спецификации сварки компонентов в механизме наклона спинки заднего сиденья. Владельцев внедорожников Nissan X-Trail, попадающих под отзыв, уведомят о необходимости посетить ближайший дилерский центр, где специалисты проведут замену задних сидений на новые. Все работы будут проводиться за счёт производителя.

На портале Росстандарт уже опубликовали список внедорожников, в которых необходимо заменить задние сиденья. Владельцы автомобилей Nissan X-Trail смогут самостоятельно проверить VIN-код, определив нуждается ли их машина в замене сидений.

В конце прошлого года внедорожники Nissan X-Trail попадали под отзывную компанию, тогда причиной стали неисправные подушки безопасности. Сервисная компания коснулась более 100 000 автомобилей Almera, Tino, Teana, Patrol, Pickup, Terrano II и X-Trall.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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