Nissan отзывает в России внедорожники X-Trail

Сервисную компанию необходимо провести в связи возможным несоответствием спецификации сварки компонентов в механизме наклона спинки заднего сиденья. Владельцев внедорожников Nissan X-Trail, попадающих под отзыв, уведомят о необходимости посетить ближайший дилерский центр, где специалисты проведут замену задних сидений на новые. Все работы будут проводиться за счёт производителя.На портале Росстандарт уже опубликовали список внедорожников, в которых необходимо заменить задние сиденья. Владельцы автомобилей Nissan X-Trail смогут самостоятельно проверить VIN-код, определив нуждается ли их машина в замене сидений.В конце прошлого года внедорожники Nissan X-Trail попадали под отзывную компанию, тогда причиной стали неисправные подушки безопасности. Сервисная компания коснулась более 100 000 автомобилей Almera, Tino, Teana, Patrol, Pickup, Terrano II и X-Trall.