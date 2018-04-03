На гоночной трассе был замечен беззвучный прототип нового Ferrari
Накануне в сеть выложили видеоролик на котором запечатлена новая модель бренда Ferrari. По предположению экспертов легендарный итальянский бренд готовит к выходу гибридный автомобиль.
Незнакомый автомобиль Ferrari фотошпионы запечатлели в Италии на гоночной трассе Фиорано, при передвижении машина не издавала никаких звуков. Видеоролик, на котором запечатлён бесшумный разгон загадочного прототипа Ferrari, опубликовали на портале YouTube.
Эксперты, рассмотрев видеоролик, пришли к выводу, что прототип сильно напоминает Ferrari 488, однако детально новинку рассмотреть невозможно, потому что машина покрыта плотным камуфляжем.
Ранее представители бренда Ferrari сообщали о том, что будущие гибридные силовые установки будут состоять из электромотора и бензинового агрегата V12. Подобным гибридным агрегатом оснащена модель LaFerrari, выдающая 963 лошадиные силы.
Незнакомый автомобиль Ferrari фотошпионы запечатлели в Италии на гоночной трассе Фиорано, при передвижении машина не издавала никаких звуков. Видеоролик, на котором запечатлён бесшумный разгон загадочного прототипа Ferrari, опубликовали на портале YouTube.
Эксперты, рассмотрев видеоролик, пришли к выводу, что прототип сильно напоминает Ferrari 488, однако детально новинку рассмотреть невозможно, потому что машина покрыта плотным камуфляжем.
Ранее представители бренда Ferrari сообщали о том, что будущие гибридные силовые установки будут состоять из электромотора и бензинового агрегата V12. Подобным гибридным агрегатом оснащена модель LaFerrari, выдающая 963 лошадиные силы.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:15