На гоночной трассе был замечен беззвучный прототип нового Ferrari

Незнакомый автомобиль Ferrari фотошпионы запечатлели в Италии на гоночной трассе Фиорано, при передвижении машина не издавала никаких звуков. Видеоролик, на котором запечатлён бесшумный разгон загадочного прототипа Ferrari, опубликовали на портале YouTube.Эксперты, рассмотрев видеоролик, пришли к выводу, что прототип сильно напоминает Ferrari 488, однако детально новинку рассмотреть невозможно, потому что машина покрыта плотным камуфляжем.Ранее представители бренда Ferrari сообщали о том, что будущие гибридные силовые установки будут состоять из электромотора и бензинового агрегата V12. Подобным гибридным агрегатом оснащена модель LaFerrari, выдающая 963 лошадиные силы.