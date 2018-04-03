АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

На гоночной трассе был замечен беззвучный прототип нового Ferrari

Накануне в сеть выложили видеоролик на котором запечатлена новая модель бренда Ferrari. По предположению экспертов легендарный итальянский бренд готовит к выходу гибридный автомобиль.

На гоночной трассе был замечен беззвучный прототип нового Ferrari


Незнакомый автомобиль Ferrari фотошпионы запечатлели в Италии на гоночной трассе Фиорано, при передвижении машина не издавала никаких звуков. Видеоролик, на котором запечатлён бесшумный разгон загадочного прототипа Ferrari, опубликовали на портале YouTube.

Эксперты, рассмотрев видеоролик, пришли к выводу, что прототип сильно напоминает Ferrari 488, однако детально новинку рассмотреть невозможно, потому что машина покрыта плотным камуфляжем.

Ранее представители бренда Ferrari сообщали о том, что будущие гибридные силовые установки будут состоять из электромотора и бензинового агрегата V12. Подобным гибридным агрегатом оснащена модель LaFerrari, выдающая 963 лошадиные силы.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Хилькевич официально подтвердила информацию
Поклонники Ксении Бородиной обиделись на актрису
Анджелина Джоли и Бред Питт окончательно
Внебрачная дочь Александра Серова согласилась
Джон Маттонис: биткоин — иголка, которая проткнет
Катя Зиновьева редко плачет и загадывает желание,
Новый внедорожник Infiniti QX80 появится в России
В Сети активно обсуждают интимные снимки
В Россию возвращается обновленный спортивный
Nissan отзывает в России внедорожники X-Trail
На гоночной трассе был замечен беззвучный
Ford назвал дату презентации хэтчбека Focus
Роспотребнадзор перед Пасхой дал москвичам советы
Учёные создали из воды аномальную материю
Ученые: Ум не определяется возрастом и опытом
В московских судах будет биометрическая
Красное мясо провоцирует рак кишечника у женщин
Археологи нашли древние игрушки в Хакасии
В Туле обнаружили кладбище XVIII века
Ученые: Шоколад может продлить жизнь людей
Ксения Бородина, Анастасия Решетова и другие
Ученые рассказали о влиянии жевательной резинки
Ксения Бородина может часами слушать свой
В Ярославле Дарта Вейдера избили на детском
Пользователи восхитились взрослой дочерью Дмитрия
Ученые определили влияние формы уха на восприятие
Ученые рассказали о пользе социальных сетей
За два дня до развода фанаты умоляли Дмитрия
На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело
Равномерно проводящий тепло пластик прошел
Просмотреть все новости