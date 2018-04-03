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Ford назвал дату презентации хэтчбека Focus нового поколения

Компания Ford назвала дату презентации хэтчбека Focus новой генерации. Автомобиль будет представлен 10 апреля нынешнего года на специальном мероприятии.

Ford назвал дату презентации хэтчбека Focus нового поколения


Летом текущего года в Германии начнётся массовое производство нового Ford Focus для европейского рынка. Эту же модель для рынка Северной Америки будут собирать в Китае на заводе Changan.

Накануне в сеть выложили видеотизер с изображением Ford Focus новой генерации. Ранее уже сообщалось, что хэтчбек построен на новой модульной платформе, за счёт чего его вес снизился на 50 килограмм, а колёсная база увеличилась на 50 мм.

В моторную гамму нового Ford Focus войдут турбированные двигатели объёмом 1,0 и 1,5 литра и турбодизельные агрегаты ёмкостью 1,5 и 2,0 литра. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «робот» и 8-скоростной «автомат».

Ford Focus нового поколения производители намерены выпускать в пяти вариантах — это кросс-модификация Active, спортивный ST-Line, универсал, хэтчбек и седан.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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