Ford назвал дату презентации хэтчбека Focus нового поколения

Летом текущего года в Германии начнётся массовое производство нового Ford Focus для европейского рынка. Эту же модель для рынка Северной Америки будут собирать в Китае на заводе Changan.Накануне в сеть выложили видеотизер с изображением Ford Focus новой генерации. Ранее уже сообщалось, что хэтчбек построен на новой модульной платформе, за счёт чего его вес снизился на 50 килограмм, а колёсная база увеличилась на 50 мм.В моторную гамму нового Ford Focus войдут турбированные двигатели объёмом 1,0 и 1,5 литра и турбодизельные агрегаты ёмкостью 1,5 и 2,0 литра. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «робот» и 8-скоростной «автомат».Ford Focus нового поколения производители намерены выпускать в пяти вариантах — это кросс-модификация Active, спортивный ST-Line, универсал, хэтчбек и седан.