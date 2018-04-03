Роспотребнадзор перед Пасхой дал москвичам советы по выбору яиц и куличей

Так, Роспотребнадзор советует внимательно рассмотреть дату сортировки яиц и их вид: качественные яйца ровные, имеют правильную форму и равномерный окрас, скорлупу без повреждений, крови и помета. Красить их специалисты советуют либо отваром луковой шелухи, либо пищевыми красителями.Покупая готовый кулич, надо и его хорошо рассмотреть, а также изучить состав. Если продукт содержит яичный порошок, маргарин, подсластитель, то от такого кулича лучше отказаться. Как и от того, что посыпали ядовито-яркими шариками посыпки. Лучше, чтобы украшение было натуральным: миндальные лепестки, орешки, сахарная пудра или глазурь.Творог для традиционной творожной пасхи необходимо брать белоснежный или чуть кремового оттенка. У хорошего творога немного кисловатый запах. Кроме этого, упаковка не должна быть нигде нарушена.И напоследок Роспотребнадзор советует при покупке избегать мелкие торговые точки, а отдать предпочтение крупным магазинам, так как там больше вероятности приобрести свежие продукты.