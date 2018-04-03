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Роспотребнадзор перед Пасхой дал москвичам советы по выбору яиц и куличей

Перед праздником Пасхи Роспотребнадзор напомнил, что продукты к пасхальному столу должны быть свежими и только из натуральных составляющих. И раскрыл некоторые секреты, как выбрать правильные яйца и куличи.
Роспотребнадзор перед Пасхой дал москвичам советы по выбору яиц и куличей


Так, Роспотребнадзор советует внимательно рассмотреть дату сортировки яиц и их вид: качественные яйца ровные, имеют правильную форму и равномерный окрас, скорлупу без повреждений, крови и помета. Красить их специалисты советуют либо отваром луковой шелухи, либо пищевыми красителями.

Покупая готовый кулич, надо и его хорошо рассмотреть, а также изучить состав. Если продукт содержит яичный порошок, маргарин, подсластитель, то от такого кулича лучше отказаться. Как и от того, что посыпали ядовито-яркими шариками посыпки. Лучше, чтобы украшение было натуральным: миндальные лепестки, орешки, сахарная пудра или глазурь.

Творог для традиционной творожной пасхи необходимо брать белоснежный или чуть кремового оттенка. У хорошего творога немного кисловатый запах. Кроме этого, упаковка не должна быть нигде нарушена.

И напоследок Роспотребнадзор советует при покупке избегать мелкие торговые точки, а отдать предпочтение крупным магазинам, так как там больше вероятности приобрести свежие продукты.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:50
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