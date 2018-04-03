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В московских судах будет биометрическая идентификация истцов и ответчиков

В настоящее время в судах Москвы серьезно размышляют над внедрением биометрической идентификации истцов и ответчиков.
В московских судах будет биометрическая идентификация истцов и ответчиков


На презентации электронных систем взаимодействия судов и судебных приставов столицы председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что если получится проработать вопрос внедрения ИИ и биометрический контроль за пару лет, то в судах участники судебного процесса будут проходить регистрацию по отпечаткам своих пальцев.

Такое нововведение будет крайне полезным, ведь иногда бывают и ошибки: взыскивают алименты с однофамильцев, высылают не тех мигрантов, ведь судья зачастую не может идентифицировать человека по фото и в итоге из страны высылают другого человека.

Кроме этого, рассматриваются вопросы использования систем ИИ в некоторых судебных делах, прежде всего – бесспорных. Например, в рамках приказного производства. Вся роль суда – это проверить документы и вынести приказ. В подобных слушаниях искусственный интеллект взял бы на себя подготовку и проверку документов. А вердикты, по старинке, будут выносить все же люди-судьи.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:15
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