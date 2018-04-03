В Туле обнаружили кладбище XVIII века

Крестовоздвиженская площадь сейчас переживает небольшую реконструкцию: на ней прокладывают новые коммуникации. По словам знакомых с ситуацией людей, массовое захоронение, которое обнаружили рядом с фундаментом древней церкви, не явилось неожиданностью: во-первых это все-таки исторический район. Во-вторых – некоторые древние могилы здесь находили и раньше, правда, не в таком масштабе.Сейчас еще только идет подсчет найденных гробов – насчитано около 30 деревянных ящиков. Некоторые СМИ выдвинули предположение о захоронении умерших от чумы в 18 веке. Однако специалисты такую версию отвергли: во время чумы погибших хоронили за пределами города. Так что, по-видимому, кладбище организовали здесь раньше, когда еще можно было погребать людей в черте города. (Екатерина ІІ подписала указ о запрете хоронить в городе при церквях во 2-й половине 18 века из-за эпидемии чумы).