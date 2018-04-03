Ученые рассказали о влиянии жевательной резинки на процесс похудения

Такой способ для похудения начали использовать женщины всего мира, поэтому исследователи решили провести эксперимент, и проверить действительно ли помогает жвачка избавиться от лишнего веса или нет. Исследователи из США на основе экспериментов, в которых участвовало 40 человек, рассказали, что на самом деле жевательная резинка действительно помогает снизить аппетит, но на количество калорий она никак не влияет.Кроме того, ученым удалось найти негативный эффект от регулярного жевания жвачки, особенно мятной. Из-за мятной жвачки у человека пропадает желание есть фрукты, которые как раз таки очень полезны для здоровья. Во время экспериментов людям предлагали в течение семи дней жевать жвачку, в результате стало ясно, что жевательная резинка помогает бороться с аппетитом, но не калориями.