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Ученые рассказали о влиянии жевательной резинки на процесс похудения

Некоторые специалисты уверены, что частое жевание жвачки помогает сбросить лишний вес, объясняя это тем, что жевательная резинка стимулирует пищеварение, а жевание, таким образом, помогает избавиться от лишних калорий.

Такой способ для похудения начали использовать женщины всего мира, поэтому исследователи решили провести эксперимент, и проверить действительно ли помогает жвачка избавиться от лишнего веса или нет. Исследователи из США на основе экспериментов, в которых участвовало 40 человек, рассказали, что на самом деле жевательная резинка действительно помогает снизить аппетит, но на количество калорий она никак не влияет.
Ученые рассказали о влиянии жевательной резинки на процесс похудения

Кроме того, ученым удалось найти негативный эффект от регулярного жевания жвачки, особенно мятной. Из-за мятной жвачки у человека пропадает желание есть фрукты, которые как раз таки очень полезны для здоровья. Во время экспериментов людям предлагали в течение семи дней жевать жвачку, в результате стало ясно, что жевательная резинка помогает бороться с аппетитом, но не калориями.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:00
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