В Ярославле Дарта Вейдера избили на детском празднике

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку причин и обстоятельств драки, случившейся на детском празднике. В этой драке пострадавшие были с обоих сторон: на больничных койках оказались и сам аниматор, и отец одного из ребят. От обоих сторон в полиции лежат заявления о нанесении побоев.По словам сотрудников полиции, после того, как потерпевших выпишут, проведут судмедэкспертизу. По ее результатам будет приниматься решение.По некоторым сведениям, конфликт разгорелся после того, как организаторов детского праздника возмутило поведение детей, испортивших их реквизиты, и они предъявили претензии родителям. Словесный конфликт перерос в серьезное побоище. Как рассказал «Дарт Вейдер», медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, трещину носа и много других травм.В соцсетях города вовсю идет обсуждение этого инцидента.