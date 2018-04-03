Ученые определили влияние формы уха на восприятие звуков

Как определили канадские ученые, качество восприятия звуков всецело определено влиянием формы ушей. Установлено, что даже мозгу человека свойственно адаптироваться к конкретной форме ушей и воспринимать звуки согласно акустическим и физиологическим особенностям органа.Учеными были проведены эксперименты, в результате которых выяснили, что достаточно изменить форму ушей, и это окажет влияние на общее восприятие человеком звуков. В ходе исследований, проведены опыты, связанные с изменением у людей формы ушей, сделано все было с помощью силиконовых специальных накладок. Выводы соответствовали видоизменению не только внешнего вида человека, но так же проявлению соответствующих реакций мозга, который по-другому воспринимал не только звуки, но и мог перепутать – откуда поступает шум.Достаточно было пройти недели, в течение которой человеком не снимал накладки изменяющие форму ушей и беспрерывно их носил, как мозг постепенно адаптировался к отличному от первоначального виду органа. Получается, что мозг человека без труда «привыкает» к видоизмененной форме ушей, только ему на это надо время.