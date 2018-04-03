Ученые рассказали о пользе социальных сетей

Международная группа исследователей выяснила, что благодаря социальным сетям людям легче справиться с кризисом среднего возраста и легче повысить уровень счастья. Ученые рассказали, что люди, которые ежедневно погружаются в информационное пространство, чувствуют себя намного счастливее, чем те, кто ограничивает себя в пользовании социальными сетями и Интернетом в целом. У людей, пользующихся социальными сетями обычно хорошее настроение, это обусловлено приятными моментами, которые связаны с улучшением социальной интеграции.Известно, что жители многих стран страдают из-за кризиса среднего возраста, но в скором времени они смогут избавиться от этой проблемы, а все благодаря социальным сетям. Ученые из Норвегии доказали, что люди, которые регулярно используют Интернет чувствуют себя счастливее, чем те, которые никак не взаимодействуют с современными технологиями. Это легко объясняется тем, что люди благодаря социальным сетям могут общаться с друзьями и родными, даже если они находятся на расстоянии тысячи километров.