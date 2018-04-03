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На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело полицейского

На Ставрополье обнаружен труп полицейского, который пропал еще 31 марта. Тело мужчины лежало в багажнике автомобиля.
На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело полицейского


В субботу инженера-электрика краевой полиции видели в последний раз за рулем на его собственного автомобиля. Потом он перестал выходить на связь. Спустя время машину пропавшего заметили, но за рулем сидел совершенно посторонний мужчина. Правоохранители отправились за ним в погоню.

Тот бросил авто, а сам скрылся.

В багажнике сотрудники полиции обнаружили труп пропавшего человека со множеством ножевых ранений. Предположительно, они и послужили причиной смерти.

По факту убийства открыто уголовное производство. Для выяснения местопребывания подозреваемого создана спецгруппа.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:00
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