На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело полицейского

В субботу инженера-электрика краевой полиции видели в последний раз за рулем на его собственного автомобиля. Потом он перестал выходить на связь. Спустя время машину пропавшего заметили, но за рулем сидел совершенно посторонний мужчина. Правоохранители отправились за ним в погоню.Тот бросил авто, а сам скрылся.В багажнике сотрудники полиции обнаружили труп пропавшего человека со множеством ножевых ранений. Предположительно, они и послужили причиной смерти.По факту убийства открыто уголовное производство. Для выяснения местопребывания подозреваемого создана спецгруппа.