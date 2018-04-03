На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело полицейского
На Ставрополье обнаружен труп полицейского, который пропал еще 31 марта. Тело мужчины лежало в багажнике автомобиля.
В субботу инженера-электрика краевой полиции видели в последний раз за рулем на его собственного автомобиля. Потом он перестал выходить на связь. Спустя время машину пропавшего заметили, но за рулем сидел совершенно посторонний мужчина. Правоохранители отправились за ним в погоню.
Тот бросил авто, а сам скрылся.
В багажнике сотрудники полиции обнаружили труп пропавшего человека со множеством ножевых ранений. Предположительно, они и послужили причиной смерти.
По факту убийства открыто уголовное производство. Для выяснения местопребывания подозреваемого создана спецгруппа.
В субботу инженера-электрика краевой полиции видели в последний раз за рулем на его собственного автомобиля. Потом он перестал выходить на связь. Спустя время машину пропавшего заметили, но за рулем сидел совершенно посторонний мужчина. Правоохранители отправились за ним в погоню.
Тот бросил авто, а сам скрылся.
В багажнике сотрудники полиции обнаружили труп пропавшего человека со множеством ножевых ранений. Предположительно, они и послужили причиной смерти.
По факту убийства открыто уголовное производство. Для выяснения местопребывания подозреваемого создана спецгруппа.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:00