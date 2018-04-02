NASA и ESA тестируют свои парашюты для предстоящих миссий на Марс
Для беспилотных миссий в работах важно следить за тем, чтобы они приземлялись, не разбиваясь об поверхность Марса. На этой неделе состоялся ряд модных парашютных тестов для предстоящих марсианских миссий, в том числе сверхзвуковой парашют от NASA.
Названый Advanced Surersonic Parachute Inflation Research Experiment, или «ASPIRE», сверхзвуковой парашют был запущен на зондирующей ракете из Уоллсоксского авиационного комплекса NASA в Вирджинии в условиях, имитировавших марсианские.
В то время как следующая миссия NASA Марса - это предстоящий посадочный самолет InSight, который изучит внутреннюю работу планеты, ASPIRE начнет работу с марсохода Mars 2020, преемника высоких технологий предыдущих роверов, таких как Curiosity и Opportunity. Миссия планируется в 2020 году с целью изучения марсианских пород и поиска признаков возможной чужой жизни, и очень важно, чтобы аппарат Mars 2020 не врезался в поверхность без парашюта.
Но подобный запуск из Европейского космического агентства (ESA), возможно, более интересен. Они также опробовали парашют для использования на Марсовом рейве, стартующем в 2020 году - миссии ExoMars, которая будет бурить под поверхностью Марса в поисках признаков жизни. Это будет самый большой парашют, который когда-либо будет использоваться в миссии Марса.
Этот парашют имеет диаметр 35 метров и весит 195 килограммов. Он был сброшен с вертолета в Кируне (Швеция) в комплекте с включенной камерой GoPro.
Предыдущий посадочный модуль ExoMars потерпел неудачу именно потому, что он был оборудован средством приземления в суровых условиях Марса. Аппарат потерпел крушение на поверхности. Поэтому для ESA очень важно, чтобы новый посадочный аппарат удачно приземлился.
Названый Advanced Surersonic Parachute Inflation Research Experiment, или «ASPIRE», сверхзвуковой парашют был запущен на зондирующей ракете из Уоллсоксского авиационного комплекса NASA в Вирджинии в условиях, имитировавших марсианские.
В то время как следующая миссия NASA Марса - это предстоящий посадочный самолет InSight, который изучит внутреннюю работу планеты, ASPIRE начнет работу с марсохода Mars 2020, преемника высоких технологий предыдущих роверов, таких как Curiosity и Opportunity. Миссия планируется в 2020 году с целью изучения марсианских пород и поиска признаков возможной чужой жизни, и очень важно, чтобы аппарат Mars 2020 не врезался в поверхность без парашюта.
Но подобный запуск из Европейского космического агентства (ESA), возможно, более интересен. Они также опробовали парашют для использования на Марсовом рейве, стартующем в 2020 году - миссии ExoMars, которая будет бурить под поверхностью Марса в поисках признаков жизни. Это будет самый большой парашют, который когда-либо будет использоваться в миссии Марса.
Этот парашют имеет диаметр 35 метров и весит 195 килограммов. Он был сброшен с вертолета в Кируне (Швеция) в комплекте с включенной камерой GoPro.
Предыдущий посадочный модуль ExoMars потерпел неудачу именно потому, что он был оборудован средством приземления в суровых условиях Марса. Аппарат потерпел крушение на поверхности. Поэтому для ESA очень важно, чтобы новый посадочный аппарат удачно приземлился.