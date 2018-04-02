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NASA и ESA тестируют свои парашюты для предстоящих миссий на Марс

Для беспилотных миссий в работах важно следить за тем, чтобы они приземлялись, не разбиваясь об поверхность Марса. На этой неделе состоялся ряд модных парашютных тестов для предстоящих марсианских миссий, в том числе сверхзвуковой парашют от NASA.

NASA и ESA тестируют свои парашюты для предстоящих миссий на Марс


Названый Advanced Surersonic Parachute Inflation Research Experiment, или «ASPIRE», сверхзвуковой парашют был запущен на зондирующей ракете из Уоллсоксского авиационного комплекса NASA в Вирджинии в условиях, имитировавших марсианские.

В то время как следующая миссия NASA Марса - это предстоящий посадочный самолет InSight, который изучит внутреннюю работу планеты, ASPIRE начнет работу с марсохода Mars 2020, преемника высоких технологий предыдущих роверов, таких как Curiosity и Opportunity. Миссия планируется в 2020 году с целью изучения марсианских пород и поиска признаков возможной чужой жизни, и очень важно, чтобы аппарат Mars 2020 не врезался в поверхность без парашюта.

Но подобный запуск из Европейского космического агентства (ESA), возможно, более интересен. Они также опробовали парашют для использования на Марсовом рейве, стартующем в 2020 году - миссии ExoMars, которая будет бурить под поверхностью Марса в поисках признаков жизни. Это будет самый большой парашют, который когда-либо будет использоваться в миссии Марса.

Этот парашют имеет диаметр 35 метров и весит 195 килограммов. Он был сброшен с вертолета в Кируне (Швеция) в комплекте с включенной камерой GoPro.

Предыдущий посадочный модуль ExoMars потерпел неудачу именно потому, что он был оборудован средством приземления в суровых условиях Марса. Аппарат потерпел крушение на поверхности. Поэтому для ESA очень важно, чтобы новый посадочный аппарат удачно приземлился.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:56
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