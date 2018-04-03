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Huawei презентовала Honor 7A с ценником 126 долларов

Компания Huawei снова провела анонс нового смартфона, и на этот раз новинкой оказался девайс Honor 7A. Устройство получило неплохое для бюджетного телефона оснащение и ценник с отметкой 126 долларов.

Huawei презентовала Honor 7A с ценником 126 долларов


Отмечается, что смартфон оснащен качественной 5,7-дюймовой матрицей с разрешением 1440 × 720 точек и ее защищает специальное стекло 2.5D. Процессор Qualcomm Snapdragon 430 предлагает 8 вычислительных ядер Cortex-A53, которые обеспечивают тактовую частоту 1,5 Ггц, а также ускоритель графики Adreno 505. Объем оперативной памяти будет зависеть от выбранной версии, но в целом на рынок выйдут модели 2/32 и 3/32 Гб с возможностью расширения встроенной памяти до 256 Гб с помощью карты microSD. Для этого в Honor 7A имеется отдельный от слота для SIM-карт разъем.

За такую цену телефон получил сдвоенную основную камеру с датчиками на 13 и 2 Мп и фронтальный сенсор с разрешением 8 Мп. Тыльная камера дополняется светодиодной вспышкой, а передняя имеет встроенную опцию размытия заднего фона.

Также стоит выделить операционную систему Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0 и батарею на 3 тысячи мАч.

Продажи начнутся завтра, но пока что только в Китае.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15
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