Белых медведей проверят на ядовитые химические загрязнители
В апреле ученые планируют впервые за долгое время провести обследование белых медведей обитающих на острове Земля Александры на наличие пестицидов и прочих ядовитых веществ в организме. Специалисты из Института проблем экологии им. Северцова рассказали, что в последний раз белых медведей на данной территории исследовали шесть лет назад.
Ученые рассказали, что они собираются возобновить работу по отлову медведей, чтобы прикрепить на них специальный ошейник с передающим устройством. Также, у каждого белого медведя будет взята кровь, шерсть и жир, чтобы проверить есть ли у животного какие-либо заболевания и загрязнения организма тяжелыми металлами, ртутью или органическими загрязнителями.
Иван Мизин из ТАСС объяснил, что обследование животных лучше всего проводить именно в апреле, так как это время, когда медведицы и медвежата выбираются их своих берлог. После исследования медведей на Земле Александры ученые переместятся на острова Вилькицкого и Шокальского, а концу лета перейдут к заповеднику «Остров Врангеля». Исследования будут проводиться российско-американскими учеными.
Ученые рассказали, что они собираются возобновить работу по отлову медведей, чтобы прикрепить на них специальный ошейник с передающим устройством. Также, у каждого белого медведя будет взята кровь, шерсть и жир, чтобы проверить есть ли у животного какие-либо заболевания и загрязнения организма тяжелыми металлами, ртутью или органическими загрязнителями.
Иван Мизин из ТАСС объяснил, что обследование животных лучше всего проводить именно в апреле, так как это время, когда медведицы и медвежата выбираются их своих берлог. После исследования медведей на Земле Александры ученые переместятся на острова Вилькицкого и Шокальского, а концу лета перейдут к заповеднику «Остров Врангеля». Исследования будут проводиться российско-американскими учеными.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 21:52