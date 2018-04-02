Белых медведей проверят на ядовитые химические загрязнители

Ученые рассказали, что они собираются возобновить работу по отлову медведей, чтобы прикрепить на них специальный ошейник с передающим устройством. Также, у каждого белого медведя будет взята кровь, шерсть и жир, чтобы проверить есть ли у животного какие-либо заболевания и загрязнения организма тяжелыми металлами, ртутью или органическими загрязнителями.Иван Мизин из ТАСС объяснил, что обследование животных лучше всего проводить именно в апреле, так как это время, когда медведицы и медвежата выбираются их своих берлог. После исследования медведей на Земле Александры ученые переместятся на острова Вилькицкого и Шокальского, а концу лета перейдут к заповеднику «Остров Врангеля». Исследования будут проводиться российско-американскими учеными.