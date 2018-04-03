Samsung готовит к презентации смартфон Galaxy J7 Duo

Чип Exynos 7885 предлагает восемь ядер – четыре Cortex-A73 и четыре Cortex-A53. К этому всему прилагается графический модуль Mali-G71 MP2. Отмечается, что устройство оснастят модемами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и 4G LTE.Согласно предоставленным ранее данным от бенчмарков, аппарат Galaxy J7 Duo обладает 4-гигабайтовым модулем оперативной и 32-гигабайтовым модулем встроеной памяти. Диагональ дисплея составит 5,5 дюйма, а разрешение изображения будет на уровне 1280 × 720 пикселей. Основная камера располагает разрешением 13 Мп, а фронтальный модуль – 8 Мп.За работу с программным обеспечением ответит операционная система Android 8.0 Oreo.