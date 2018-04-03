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Samsung готовит к презентации смартфон Galaxy J7 Duo

В Интернете появилась информация о том, что компания Samsung в скором времени собирается представить новый смартфон Galaxy J7 Duo. Девайс должен получит процессор Exynos 7885.

Samsung готовит к презентации смартфон Galaxy J7 Duo


Чип Exynos 7885 предлагает восемь ядер – четыре Cortex-A73 и четыре Cortex-A53. К этому всему прилагается графический модуль Mali-G71 MP2. Отмечается, что устройство оснастят модемами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и 4G LTE.

Согласно предоставленным ранее данным от бенчмарков, аппарат Galaxy J7 Duo обладает 4-гигабайтовым модулем оперативной и 32-гигабайтовым модулем встроеной памяти. Диагональ дисплея составит 5,5 дюйма, а разрешение изображения будет на уровне 1280 × 720 пикселей. Основная камера располагает разрешением 13 Мп, а фронтальный модуль – 8 Мп.

За работу с программным обеспечением ответит операционная система Android 8.0 Oreo.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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