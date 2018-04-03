В Салехарде стая собак напала на ребенка
В Салехарде в ЯНАО мальчик 8-ми лет пострадал от нападения стаи собак. По этому факту открыто уголовное производство.
ЧП с собаками случилось на улице Щорса рядом с детской площадкой. Стая избрала своей жертвой 8-летнего ребенка. Сообщается, что пострадавший с множественными укусами госпитализирован в местную больницу, где ему оказывают квалифицированную медпомощь. Известно, что угрозу для жизни полученные травмы не представляют.
СК открыл уголовное производство. Статья, которую вменяют в вину должностным лицам - выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. После проведения проверки следственные органы дадут правовую оценку действиям ответственных за отлов бродячих псов.
К сожалению, собаки нападают на людей практически регулярно. Известно о множестве подобных случаев в различных областях. Уже в этом году мальчик 4-х лет погиб от их укусов.
ЧП с собаками случилось на улице Щорса рядом с детской площадкой. Стая избрала своей жертвой 8-летнего ребенка. Сообщается, что пострадавший с множественными укусами госпитализирован в местную больницу, где ему оказывают квалифицированную медпомощь. Известно, что угрозу для жизни полученные травмы не представляют.
СК открыл уголовное производство. Статья, которую вменяют в вину должностным лицам - выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. После проведения проверки следственные органы дадут правовую оценку действиям ответственных за отлов бродячих псов.
К сожалению, собаки нападают на людей практически регулярно. Известно о множестве подобных случаев в различных областях. Уже в этом году мальчик 4-х лет погиб от их укусов.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:00