В Салехарде стая собак напала на ребенка

ЧП с собаками случилось на улице Щорса рядом с детской площадкой. Стая избрала своей жертвой 8-летнего ребенка. Сообщается, что пострадавший с множественными укусами госпитализирован в местную больницу, где ему оказывают квалифицированную медпомощь. Известно, что угрозу для жизни полученные травмы не представляют.СК открыл уголовное производство. Статья, которую вменяют в вину должностным лицам - выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. После проведения проверки следственные органы дадут правовую оценку действиям ответственных за отлов бродячих псов.К сожалению, собаки нападают на людей практически регулярно. Известно о множестве подобных случаев в различных областях. Уже в этом году мальчик 4-х лет погиб от их укусов.