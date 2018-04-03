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Представлен мини-компьютер Shuttle DL10J с платформой Intel Gemini Lake

Состоялась официальная презентация миниатюрной компьютерной системы Shuttle DL10J, которая основана на аппаратной платформе Intel Gemini Lake. Новинку можно будет приобрести уже в мае нынешнего года.

Представлен мини-компьютер Shuttle DL10J с платформой Intel Gemini Lake


В основе системы заложен процессор Celeron J4005 с двумя ядрами и тактовой частотой 2,0-2,7 ГГц. В качестве графического ускорителя представлен GPU Intel UHD Graphics 600. Также приятным дополнением к этому компьютеру стало наличие модулей беспроводной связи LTE и Wi-Fi 802.11b/g/n. Еще у пользователя будет возможность подключаться к Сети через модуль Ethernet.

Для установки плат ОЗУ DDR4 имеется два разъема типа SO-DIMM. В качестве накопителя данных может быть использован как твердотельный накопитель, так и жесткий диск. Для внешних устройств присутствуют разъемы USB 3.0, D-Sub, DisplayPort, USB 2.0 и HDMI.

Что касается операционных систем, то в Shuttle DL10J может использоваться Windows 10 или Linux.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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