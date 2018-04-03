Представлен мини-компьютер Shuttle DL10J с платформой Intel Gemini Lake

В основе системы заложен процессор Celeron J4005 с двумя ядрами и тактовой частотой 2,0-2,7 ГГц. В качестве графического ускорителя представлен GPU Intel UHD Graphics 600. Также приятным дополнением к этому компьютеру стало наличие модулей беспроводной связи LTE и Wi-Fi 802.11b/g/n. Еще у пользователя будет возможность подключаться к Сети через модуль Ethernet.Для установки плат ОЗУ DDR4 имеется два разъема типа SO-DIMM. В качестве накопителя данных может быть использован как твердотельный накопитель, так и жесткий диск. Для внешних устройств присутствуют разъемы USB 3.0, D-Sub, DisplayPort, USB 2.0 и HDMI.Что касается операционных систем, то в Shuttle DL10J может использоваться Windows 10 или Linux.